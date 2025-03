CEO da McLaren indica destino surpreendente para Verstappen.

O CEO da McLaren, Zak Brown, fez declarações impactantes sobre o futuro de Max Verstappen, sugerindo que o piloto da Red Bull pode estar a caminho da Mercedes ao final da atual temporada. Em entrevista ao The Telegraph, Brown afirmou que é provável que Verstappen deixe a Red Bull, enfatizando sua perspectiva sobre as possíveis mudanças no cenário das equipes de Fórmula 1.

“Acredito que ele sairá no final do ano. O mais provável é que ele vá para a Mercedes”, declarou Brown. Ele também mencionou a Aston Martin como uma possibilidade, especialmente com a chegada do renomado projetista Adrian Newey à equipe. No entanto, Brown ressaltou que, apesar das habilidades excepcionais de Newey, um único projetista não pode garantir o sucesso sem uma equipe coesa e uma cultura organizacional forte.

“Você precisa de uma equipe inteira ao seu redor. Você precisa de uma cultura. Isso leva tempo”, acrescentou o executivo, sinalizando que mudanças significativas na estrutura e na dinâmica de uma equipe são essenciais para alcançar resultados consistentes.

Embora Verstappen tenha conquistado o Mundial de Pilotos na temporada de 2024, a Red Bull não é vista como a equipe dominante do grid. A escuderia austríaca terminou apenas em terceiro lugar no Mundial de Construtores, levantando questionamentos sobre seu desempenho geral em comparação com outras equipes.

Com o futuro incerto de Verstappen e as especulações sobre sua possível transferência, os próximos meses prometem ser decisivos para o piloto e para as dinâmicas das equipes na Fórmula 1.