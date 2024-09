Centros Educacionais de Santo André reabrem piscinas ao público nos finais de semana

A primavera chegou acompanhada de forte calor, e nada melhor do que se refrescar dando um mergulho. A partir deste fim de semana, os Centros Educacionais Santo André (Cesas) reabrem suas piscinas para os munícipes da cidade – exclusivamente àqueles que possuem a carteirinha para utilização (ou seja: sem a apresentação da mesma, a liberação não é permitida).

A confecção da carteirinha pode ser feita na secretaria dos próprios Cesas, entre segunda e sexta-feira – os documentos não são confeccionados aos finais de semana – no horário de funcionamento de cada secretaria. Basta apresentar documento com foto, comprovante de residência e preencher um cadastro. A emissão para pessoa menor de idade só é feita a partir da apresentação de documento original com foto desta e de seu responsável.

Depois de período no qual as piscinas estiveram fechadas por conta do inverno e das baixas temperaturas, a reabertura contempla principalmente as crianças da rede municipal de ensino e também munícipes inscritos em atividades que utilizam a estrutura dos Cesas para aulas de natação e hidroginástica.

A utilização das piscinas pelos munícipes é restrita aos finais de semana, das 9h às 16h. Excepcionalmente, algumas unidades podem disponibilizar o uso do equipamento nos dias de semana, desde que nenhuma aula esteja programada.

Dos 11 Cesas da cidade, seis possuem piscina: Jardim Santo Alberto, Parque Erasmo Assunção, Parque Novo Oratório, Vila Floresta, Vila Humaitá e Vila Linda.

Regras – Existem determinações para a utilização das piscinas dos Cesas. Por exemplo, crianças até 8 anos só podem acessar a piscina com acompanhante responsável. É exigido uso de traje de banho apropriado para permanecer no espaço (maiô, biquíni, sunquíni para mulheres e meninas; sunga ou shorts tactel para homens e meninos; fralda especial para bebês). Solicita-se a utilização da ducha antes de entrar na piscina.

É permitido usar chinelo, camiseta e canga no deck (área externa), além de protetor solar. Por outro lado, nas piscinas é proibido portar aparelhos eletrônicos, bem como utilizar bronzeador ou similar; usar pranchas, isopor ou bolas; fumar; permanecer com tênis, mochilas, sacolas ou similares; consumir quaisquer tipos de alimentos e bebidas; entrada de animais; comportamentos que possam afetar o bem-estar e segurança dos frequentadores; agressões físicas ou verbais (passíveis de suspensão).

Endereços dos Cesas com piscina:

Cesa Jardim Santo Alberto

Endereço: Rua Petrogrado, s/nº

Cesa Parque Erasmo Assunção

Endereço: Rua Ipanema, 253

Cesa Parque Novo Oratório

Endereço: Rua Tanganica, 385

Cesa Vila Floresta

Endereço: Rua Parintins, 344

Cesa Vila Humaitá

Endereço: Rua Guerra Junqueira, 366

Cesa Vila Linda

Endereço: Rua Rolândia, 115