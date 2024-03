Centros Educacionais de Santo André abrem vagas para novos voluntários

Marcando o início das atividades deste ano, os 12 Centros Educacionais de Santo André (Cesas) estão disponíveis para adesão de novos colaboradores ao programa “Sou Amigo do Cesa”. Os interessados devem procurar o Cesa mais próximo ou ligar para o número 4468-4360 para mais informações.

Atualmente os espaços contam com 80 voluntários que ministram aulas de ballet, zumba, patinação, capoeira, karatê, artesanato, violão, futsal, basquete e dança do ventre, por exemplo.

“Os colaboradores de nossos Cesas são exemplos de dedicação e empatia em suas comunidades. Estas pessoas não apenas oferecem seu tempo e habilidade, mas também compartilham conhecimento e valores. Eles se tornam agentes de transformação, inspirando não apenas aqueles que ajudam diretamente, mas também todos ao seu redor. Nesse ano de 2024, convido para que mais pessoas se tornem colaboradoras de nossos Cesas”, destaca o secretário de Educação, Almir Cicote.

Já são mais de 2,2 mil pessoas, de diversas faixas etárias, sendo beneficiadas pelo projeto que se destaca por contar com atuação de voluntários em diversas atividades artísticas, culturais, recreativas, esportivas e lúdicas aos munícipes.

Adriano Pereira de Melo, de 52 anos, é um dos profissionais que atua como voluntário no Cesa Vila Humaitá com ensinamentos de jiu-jitsu e defesa pessoal. “Ser útil ao próximo, bem como devolver para a sociedade um pouco do bem que a vida me deu, foi o que me levou a ser voluntário do Cesa. A troca de experiências com as pessoas e a percepção de que estou, ainda que timidamente, fazendo a diferença na vida das pessoas é algo que não tem preço”, pontua.

Marcília Soares, de 38 anos, é voluntária no Cesa Jardim Santo Alberto e comemora a oportunidade de desenvolver o projeto Círculo de Mulheres e yoga terapia. “Ser voluntária é algo que me faz feliz. Tem sido bacana essa experiência porque consigo explorar durante as aulas o trabalho com as alunas de forma teórica e prática, com rodas de conversas do dia a dia e sempre finalizando com um relaxamento”, enfatiza.

Cesas

Os Centros Educacionais de Santo André são complexos que reúnem Emeief (Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental), creche, centro comunitário e biblioteca de uma região para realização de ações complementares. São espaços especialmente pensados para o público da rede de Educação, porém preparados para o desenvolvimento de atividades educacionais, de formações artísticas, esportivas, pedagógicas e culturais com vocação para o desenvolvimento cognitivo, cultural, motor, afetivo e social.

Além do ensino regular nas Emeiefs e creches, e também cursos para os alunos da rede municipal em horário complementar ao das aulas, são realizadas aulas de reforço aos alunos da rede para recuperação do déficit de aprendizagem, assim como oficinas e atividades para a comunidade.