Centros de especialidade médicas de Ribeirão Pires atingem 32 mil atendimentos em 2023

Inaugurados em maio de 2022 e prestes a completar dois anos de funcionamento, o CEM (Centro de Especialidades Médicas) e o CAISM (Centro de Atenção Integral à Saúde da Mulher) registraram, em 2023, 32 mil atendimentos a pacientes referenciados pela rede de Atenção Primária da Prefeitura de Ribeirão Pires.

Moradora do Ouro Fino, Maria Ivanilde da Silva, 60 anos, que realizou consulta oftalmológico, elogiou o serviço oferecido pela Secretaria de Saúde do município e citou que é o melhor já visto em 40 anos.

“Já passei aqui (Centro de Especialidades Médicas), por duas vezes e gostei muito. Nesses anos é o melhor atendimento que já vi na cidade. Já tenho agendados outros exames para realizar aqui na unidade”, disse Maria Ivanilde.

Com mais de 20 especialidades, o equipamento tem papel fundamental e zerou filas como mamografia e mastologia, além da diminuição em reumatologia e pneumologia. O centro de especialidade foi o primeiro equipamento a ser inserido no novo padrão de saúde, que hoje também se estende para as unidades da Atenção Básica – UBSs e USFs.

“Os centros de especialidades possibilitaram a modernização dos serviços, inclusive com consultas e exames inéditos na rede municipal, caso da oftalmologia. Mais do que estrutura moderna, prezamos pela qualidade do atendimento prestado”, destacou o prefeito Guto Volpi.

O atendimento de especialidade em Ribeirão Pires é realizado na Avenida Humberto de Campos, 70 – Vila Suíssa. O agendamento é realizado via encaminhado da unidade de saúde referência.

Centro de Especialidade Oftalmológicas – Em 2023, o equipamento teve adição do CEO, que passou a oferecer ao morador da Estância diagnóstico completo em oftalmologia, com atendimento humanizado, sem precisar se submeter à fila de espera e em precisar se deslocar a outras cidades em busca de atendimento. O Centro de Especialidades Oftalmológicos foi inaugurado em maio do ano passado.