Centros Culturais têm programação gratuita em homenagem ao samba e forró

A Prefeitura de São Paulo realiza uma série de eventos gratuitos nos Centros Culturais instalados em toda a cidade para alegrar a vida da população de São Paulo, com vários eventos sobre samba e forró, homenageados no mês de dezembro. Tem também pocket show de Natal com performances de artistas circenses, apresentação de músicas natalinas do grupo de idosos do Coral Sol Maior, teatro, shows e literatura.

Confira a programação completa aqui.