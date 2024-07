Centros Culturais de São Paulo apresentam programação especial

CENTRO DE CULTURAS NEGRAS

BAILE SAMBA ROCK CCN

Música

05/07

19h

60 min

Livre

Gratuito

Liderada pelos personal dancers, o grupo de samba rock garante uma noite dançante, com muita alegria e nostalgia, ensinando técnicas do Samba Rock e do passo marcado, trazendo entretenimento que possa unir mais as pessoas, formar laços de amizade e criar igualdade a todos e a todas as idades.

O SOUL DA BLACK MUSIC

Música

13/07

16h

60 min

Livre

Gratuito

O SOUL DA BLACK MUSIC reunirá DJs da Black Music da região do Jabaquara para abrir nossa comemoração dos 44 anos de Aniversário do CCN, e tem como proposta reencontrar com o público que admira a Black Music e traz a nostalgia dos bailes blacks como Chic Show, Zimbabwe, Black Mad entre outros. De forma livre e aberta com o público presente, a cultura da dança faz bem para saúde e o bem estar das pessoas, pois o baile traz diversão, movimentação e descontração. Utilizando o DJ que como um maestro, conduz o público com o famoso passinho, garantindo alegria e entretenimento para o público de todas as idades.

ANIVERSÁRIO DE 44 ANOS DO CCNegras com LUCIANA MELLO e Banda

Música

13/07

19h

90 min

Livre

Gratuito

Em 2000 Luciana gravou seu segundo trabalho, o álbum Assim que Se Faz, com a produção assinada por seu irmão, e com os sucessos Assim Que Se Faz e Simples Desejo. Em 2001, no dia 31 de dezembro, Luciana substituiu a cantora Cássia Eller após sua morte dois dias antes do show na Praça do Ó, na Barra da Tijuca, nos festejos do réveillon. Em 2002 assinou contrato com a Universal Music e lançou o CD Olha pra Mim, também produzido pelo irmão. Este disco traz, pela primeira vez, canções compostas por Luciana, sendo uma em parceria com Jair. Além disso, também conta com duas participações especiais: Ed Motta e Pedro Mariano. Em 2004 lança L.M., trazendo como maior sucesso “Só Vale com Você”, dos singles “Sexo Amor e Traição” e “Da Cor do Pecado”, trilhas sonoras do filme Sexo, Amor e Traição e da novela Da Cor do Pecado. Em 2005, após o contrato com a Universal chegar ao fim, Luciana decidiu não renová-lo após discordâncias dos rumos de sua carreira, uma vez que a cantora não se sentia mais à vontade em continuar cantando música pop e R&B e pretendia redireciona-la para as raízes do samba e da MPB. Em 2007 Luciana lança seu quinto disco solo intitulado Nêga, gravado de forma independente pelo selo S de Samba, e mais uma vez com a produção de Jair Oliveira. O recém lançado álbum, além das músicas inéditas, possui regravações “Galha do Cajueiro”, de Tião Motorista; Lágrimas de Diamantes, de Paulinho Moska e O Samba me Cantou, de Jair Oliveira. Além disso, têm participações especiais de Gabriel, o Pensador, e Thalles Roberto, segunda voz da banda Jota Quest.

FESTIVAL MÃE PRETA

Intervenção Artística

27/07

14h

180 min

Livre

Gratuito

Começamos a falar desse dia com uma pergunta: Como em um País com quase 60% da população Preta podemos encontrar informações culturais que não foram destruídas ou modificadas pelas estruturas Racistas? Com o avanço da tecnologia da informação, podemos dizer que de várias formas, seja através de Coletivos, Comunidades Periféricas, Terreiros, Centros Culturais, Personalidades Pretas e aquela vizinha que conhece a folha certa, para dor certa. Pensando nisso, em reunir esses saberes e proporcionar um ambiente de troca, celebramos o Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha. Lugar de Afeto, de troca, de buscar referências, de cuidado e principalmente de conhecimento. Um dia recheado de sabedoria ancestral. Através da Dança, Poesia, Música, Bate Papo, culinária, vamos imergir nas nossas vivências e comemorar nossa existência.

CENTRO CULTURAL DA DIVERSIDADE

VOGUE JAM COM HOUSE OF ZION

Performance

02/07

21h

60min

Livre

Gratuito

Ao som da música Disco e House, integrantes da House of Zion propõem uma Jam de Vogue, conduzindo uma performance interativa que convida o público de todas as idades a experimentar performances inspiradas na dança Vogue e outros elementos da Cultura Ballroom. O Vogue é uma dança que surgiu em meados dos anos 70 na comunidade LGBTQIAP+ negra e latina de Nova Iorque, que desenvolveu a “Cultura Ballroom”, trazendo em sua essência possibilidades de performances de gênero e sexualidade como uma forma de resistência, celebração e cuidado comunitário. Atuando como uma resposta às violências geradas pela homofobia, transfobia, racismo, epidemia da Aids e outras opressões sociais que atingiam e seguem atingindo a comunidade LGBTQIAP+ negra e periférica. Parte da cena principal nova-iorquina e reconhecida no mundo todo, a House of Zion Brasil foi fundada no Brasil em 2016. O grupo negro latino periférico LGBTQIAP+ aborda discussões sobre gênero, sexualidade, racialidade, prevenção e cuidados a HIV/Aids, através dos mecanismos da comunidade ballroom, promove ações afirmativas através de bailes, performances, ações sociais e culturais, utilizando de música, dança, palestras sobre cuidado à comunidade LGBTQIAP+, dando início, na América Latina, em São Paulo e em Brasília. Hoje a house conta com membres em outros estados, como Rio de Janeiro, Maceió e Manaus. Conduzida pela Mother (mãe) Kona Zion e o Father (pai) Félix Pimenta Zion, a house procura trazer cada dia mais representatividade, educação, saúde e empregabilidade à comunidade LGBTQIAP+.

Pick A Bitch – Vogue Nights

Performance

04, 11, 18 e 25/07

21h

180 min por apresentação

Livre

Gratuito

Pick A Bitch Vogue Nights é um projeto do coletivo Vogue For Life que propõe a realização de encontros semanais em formato de mini-bailes para a comunidade Ballroom paulista. Os bailes promoverão um espaço de troca e performance, voltado para um foco mais lúdico e menos competitivo a partir de categorias da cultura. Reunindo lideranças e figuras de referência da Ballroom brasileira, o evento traz muita excelência negra e trans com seus participantes. O Vogue For Life foi criado em 2019 por Luna Ákira, reconhecida internacionalmente como pioneira brasileira na cultura Ballroom a partir do Estado de São Paulo. Inicialmente, foi concebido como um projeto de fomento e empregabilidade na comunidade Ballroom paulista, consolidando-se posteriormente como um coletivo artístico de produção cultural e economia criativa.

Karma Vogue Jam

Música

07, 14 e 21/07

15h

180min

Livre

Gratuito

O Coletivo Karma, composto por Cais Niara, DJ Kaim e Maia Caos, busca facilitar o acesso a música criativa focada em corpos dissidentes. Valorizam a diversidade e o impacto social, aspirando capacitar novos talentos, contribuir para o estudo da musicalidade ballroom no Brasil e uma sociedade mais inclusiva.

Voguenic da Casa de Candaces

Performance

28/07

14h

240min

Livre

Gratuito

Voguenic é uma mini ball realizada pela Casa de Candaces, cujo intuito é promover a ocupação de pessoas LGBTQIAPN+, racializadas e periféricas à praças e locais públicos da cidade, cunhando a temática do picnic. A proposta é reunir estas pessoas em uma tradicional competição da cultura ballroom, celebrando a realização de um picnic comunitário. A Casa de Candaces é uma kikihouse da Ballroom brasileira fundada em 2019, por Zaila Barbosa, que atua através da potencialização de corpos transvestigêneres e racializados. Presente em diversas frentes culturais e atua na disseminação e promoção da cultura ballroom brasileira, através da potencialização de corpos transvestigêneres. Ao longo de sua história, esteve presente em diversas frentes da cultura LGBT+ nacionais e internacionais, levando o vogue e a ballroom, enquanto movimento cultural, linguagem artística e trabalho/empregabilidade, em atividades desenvolvidas em diferentes cidades e estados do Brasil e da América Latina. Soma parcerias com: Museu da Língua Portuguesa, MUHCAB, Absolut, Casa1, Soko, Bienal de São Paulo e possui trabalhos notáveis como a Black N Gold Ball (SP), a 2000’s Ball (SP), o Baile do Egito (RJ), a C + C Aftermath Kiki Ball, entre outros.

Rodrigo Mancusi

Música

06/07

20h

60 min

14 anos

Gratuito

Rodrigo Mancusi é cantor, compositor e ator brasileiro. Atualmente circula por palcos de casas musicais e festivais com a banda Abacaxepa, ganhadora do prêmio Arcanjo de cultura 2022. Como músico e ator integrou em 2023 o elenco principal do espetáculo da Amstel “AUTORRETRATO” com direção de Felipe Hirsch e atuou no filme “Familia de Sorte” com direção de Viviani Ferreira (ó pai, ó 2) com estreia nos cinemas em 2024. Em 2022 abriu os caminhos de sua carreira solo, buscando desenvolver e aprofundar suas próprias linguagens, discursos e desejos. Circulou por diversas casas de show em São Paulo apresentando seu repertório autoral e está em processo de produção de seu primeiro disco solo “Notícias de longe”, contemplado pelo PROAC 2023.

Duo Divergentes

Música

05/07

20h

120 min

Livre

Gratuito

Jota é um músico nato, multi-instrumentista, produtor, professor e cantor; e Sereia, artiste versátil, que transita entre percussão, canto e teatro. Em 2024, seus talentos se uniram para dar vida ao Duo Divergente. A proposta? Uma fusão contagiante de Jazz, Soul e R&B. A dupla recria músicas de diferentes gêneros com arranjos inovadores e uma roupagem única. O show do Duo Divergente é mais do que uma apresentação, é um laboratório musical, onde novas ideias e arranjos são testados e aprimorados. A dupla busca constantemente evoluir e proporcionar uma experiência musical única e vibrante ao público. O futuro do Duo Divergente é promissor. A dupla está preparando terreno para futuramente lançarem músicas autorais, que trarão a identidade musical única de Jota e Sereia. Para quem aprecia a boa música, o Duo Divergente é uma experiência imperdível. Jazz, Soul e R&B se unem em um show que encanta e emociona.

Gabeu – Agropoc Tour

Música

12/07

20h

60 min

14 anos

Gratuito

No show “AGROPOP”, Gabeu traz um espetáculo onde mistura suas raízes caipiras com cultura pop, trazendo além de suas canções autorais também alguns covers de clássicos caipiras com uma roupagem atual.

Mia Badgyal

Música

19/07

20h

60min

Livre

Gratuito

“Noite de Emergência” é o nome do show no qual Mia Badgyal trará a experiência completa de seu álbum “Emergência”, lançado em 2023 e aclamado por revistas de música. Mia é um corpo travesti e periférico que cresceu no extremo leste de São Paulo, em Itaim Paulista, e se viu sem referências de corpos semelhantes ao seu durante seu crescimento. No enredo do álbum, Mia se identifica com o fogo, que é o personagem principal da história. O fogo, que pode te levar à emergência, também é a cura para suas necessidades, criando um ciclo vicioso.

Traemme

Música

20/07

20h

60min

Livre

Gratuito

TRAEMME é uma jovem cantora e compositora em ascensão de 26 anos, nascida em Embu Guaçu, extremo sul de São Paulo, sendo uma mulher transexual. Atravessou a prostituição pra manter vivo seu sonho na música. Com seu hit “SOU EU” que viralizou recentemente somando mais de 10 milhões de reproduções nas redes sociais ela vem despontando como promessa do pop Brasil. Seu show tem como intuito levar a ideia do poder feminino de forma leve e descontraída, com coreografias marcantes, voz potente, brasilidades e muitas referências do pop 2000. Ela mostra de forma indireta que pessoas Trans também são capazes de levar um trabalho muito além do que a sociedade espera.

Bichados

Teatro Adulto

13/07

20h

60min

Livre

Gratuito

A peça gira em torno de William, que completa 45 anos e organiza uma festa de aniversário. A festa serve como metáfora para rememoração da vida deste homem, que decide rever seus acordos como tempo, lançando luz sobre o envelhecer e a finitude. A Cia. Artera de Teatro nasce em 2003, empenhados no compromisso de apresentar um teatro que motive o exercício de reflexão, apostam em trabalhos relacionados às minorias, questões de gênero e sexualidade nas artes cênicas, permitindo-se o intercâmbio com outras linguagens, manifestações e tecnologias. Em 2023, o grupo completou 20 anos de atividades ininterruptas, com repertório composto por mais de 18 espetáculos. A Companhia é uma das mais importantes na cidade de São Paulo, já realizou apresentações e temporadas em diversas regiões brasileiras, participou de importantes festivais e mostras do cenário nacional e internacional, dedicando-se à criação da estética de um repertório contemporâneo a partir de uma perspectiva queer, onde a experiência artística leva a decodificar e desconstruir as normas sociais. No campo da responsabilidade social, a Cia Artera dialoga desde 2008 com importantes associações e movimentos LGBTQIA+, pautando temas relacionados à sexualidade e identidade de gênero para legitimar a afetividade plena desta comunidade constantemente marginalizada na sociedade.

A Última Roupa do Rei

Teatro Infantil

23/07

12h

60min

Livre

Gratuito

Um Rei que não poupa recursos e investe todo o seu ouro em roupas novas, recebe dois forasteiros tecelões que surgem oferecendo uma descoberta inovadora: a tecnologia de tecer um tecido que somente os inteligentes podem ver. A notícia do tecido inovador se espalhou por todo o reino, mas e agora? Quem será capaz de ver a roupa nova do Rei?

CENTRO CULTURAL VILA ITORORÓ

Maria, a Bonita

Teatro

05/07

19h

60 min

Livre

Gratuito

O monólogo traz um pouco da história de Maria Bonita, esposa do cangaceiro Lampião, onde espectadores poderão conhecer algumas personalidades da região através da música e do teatro. Maria Gomes de Oliveira ou Maria Bonita nasceu na Bahia, foi casada, mulher do lar, abandonou tudo para seguir a vida de cangaço ao lado de seu companheiro Virgulino Ferreira da Silva, vulgo Lampião. Maria Bonita foi a primeira mulher a integrar o bando, que espalhou o terror em vários estados do Nordeste, sitiando e saqueando cidades, com muita violência, atraindo até mesmo a imprensa internacional na época. Mesmo assim, para uma parte da população sertaneja, o cangaço encarnou valores como bravura, heroísmo e senso de honra. A encenação apresenta a atriz Gigi Santos encarnando a personagem título, trazendo momentos da sua infância, do primeiro casamento, do encontro com Lampião, o nascimento da primeira filha, perseguição e morte pela polícia do estado de Sergipe. A insubordinação da personagem diante do machismo da época também é discutida e não obstante, a data de nascimento da personagem coincide com a data de comemoração do Dia Internacional da Mulher.

A atriz Gigi Santos conta com atuações no Teatro e no cinema, com vasta experiência nos palcos e que se compôs ao longo de sua carreira com formações técnicas tanto para o teatro, como canto e laboratórios de cinema recheando sua história com diversos desempenhos, entre eles: “O Cortiço” (Aluísio Azevedo) – Adaptação e Direção Sílvio Tadeu. 2018. Docka Rey”(Alberto Santoz) – Direção Alberto Santoz(2016/2018)“As Viúvas” (Texto A Consulta de Arthur Azevedo) – Direção Fellipe Cartier. 2018 e entre outros.

Grazzi Brasil canta: A arte preta de Robson Batuta e Leàndro Máttos

Samba

06/07

19h

Samba

60 min

Livre

Gratuito

Grazzi Brasil Canta a Arte Preta de Robson Batuta e Leàndro Máttos. O álbum inédito que foi apoiado pelo ProAC de São Paulo contém lindas músicas em homenagem aos dois compositores, que são um marco no samba paulista. Robson Batuta é músico, instrumentista, compositor e cantor. Seu conhecimento musical foi construído na Escola de Samba do Palmares, fundada pelo seu pai, Luiz Gonzaga Alves, o Marinheiro. Já Leàndro Máttos, que é sambista, cantor, músico, compositor, arranjador e produtor musical, também tem um histórico brilhante na música, desde seu início, como discípulo de José Menezes, o Maestro, até os projetos atuais. Grazzi traz neste terceiro álbum uma interpretação impecável e o lançamento oficial será um encontro inesquecível com toda certeza.

Ilustrações na Vila Itororó

Oficina de Ilustração

22/06, 29/06, 06/07 e 13/07

120 min

30 vagas

14 Anos

Gratuito

A Oficina de Ilustração oferece uma jornada de conhecimento que abordará desde a história da Ilustração até técnicas que auxiliarão no desenvolvimento artístico dos participantes, passando pela evolução da ilustração, técnicas de como criar personagens, texturas, perspectivas, desenhos de observação e o uso das cores na ilustração. Cada aula combina exercícios práticos e discussões em grupo para fornecer uma experiência completa e ao final da oficina, os participantes terão a oportunidade de expor seus trabalhos, reconhecendo assim seus esforços e dedicação ao longo do curso.

Jazz Brothers (Com Degustação de Café)

Música

07/07

11h

60 min

Livre

Gratuito

Criada em São Paulo na primavera de 2002. O grupo apresenta o jazz tradicional com um tempero brasileiro, faz a fusão do jazz tradicional com a música popular brasileira. No repertório, fusões do tipo Bourbon Street Parade com Baião, What a Wonderful World com Carinhoso, Mack The Knife com Gente Humilde, entre outras. A banda foi inspirada nas street bands de New Orleans, bandas que se apresentavam andando pelas ruas estreitas da cidade que é o berço do Jazz. O Jazz Brothers faz um show performático com músicas cantadas e instrumentais com alegria e alto astral.

GROSSROADS (Apoio ao Artista do Rio Grande do Sul)

Rock

12/07/2024

19h

60 min

Livre

Gratuito

Marcelo Gross e Banda gravaram o DVD “Grossroads” ao vivo em duas noites no Teatro de Câmara em Porto Alegre (RS). Nos shows , o guitarrista, cantor, compositor e fundador da banda de rock Cachorro Grande, repassou o melhor de sua produção autoral. Além de alguns sucessos que compôs em seu período como guitarrista da Cachorro, no show GROSSROADS, Marcelo fará incursões ao seu extenso trabalho solo, que gerou quatro álbuns (“Use o Assento para Flutuar”, “Chumbo & Pluma”, “Tempo Louco” e “Exilado”), mostrando também uma nova canção inédita (“Linguagem dos Sinais”) e uma versão para a música “Cosas Imposibles” do guitarrista argentino Gustavo Cerati.

Mojobox

Rock

13/07

19h

60 min

Livre

Gratuito

Para comemorar o Dia Mundial do Rock, a banda MOJOBOX oferece uma jornada pela história desse gênero musical apaixonante. A banda traz um repertório repleto de músicas que marcaram época, passando por clássicos do rock desde os emblemáticos anos 60 até os hits contemporâneos, com originalidade e nuances próprias da banda e um toque autoral. Uma grande festa celebrando o rock com energia e autenticidade em suas várias vertentes.

Terra Batida

Música

19/07

19h

60 min

Livre

Gratuito

Terra Batida é o reflexo da confluência de raízes tradicionais brasileiras como o samba, o jongo, a congada e o maracatu com outros estilos musicais como a música tradicional da África Central, o reggae, o jazz, o flamenco e a rumba.

Mulheridades na Arte Urbana

Artes Visuais, Audiovisual e Música

20/07

3 horas

Livre

Gratuito

“Mulheridades na Cultura” é um evento imersivo que celebra a presença e a força das mulheres na cultura urbana de São Paulo. Organizado por Julia Marinho, através do PIAC, como Jovem Monitora Continuísta e será realizado no Centro Cultural Vila Itororó, o evento terá três partes principais: 1. Exposição: Destaca a diversidade da cultura urbana, com foco no papel das mulheres, em colaboração com o Coletivo NAVE. / 2. Exibição do documentário: Um filme independente apoiado pela lei de incentivo cultural VAI, que conta histórias de mulheres na arte urbana de São Paulo, destacando suas conquistas e desafios. / 3. Show da Duquesa: Um espetáculo eletrizante da renomada cantora de hip-hop, Duquesa, que não apenas celebra o hip-hop, mas também ressoa com as vozes e experiências das mulheres na cena cultural de São Paulo.

Duquesa (Mulher Negra Latina e Caribenha)

20/07

19h

Música/ Exposição

45 min

Livre

Gratuito

A cantora Duquesa, apresenta não só versatilidade, mas também liberdade para experimentações musicais, surfando entre gêneros e narrando, de maneira íntima, seus pensamentos, enquanto mulher negra e baiana. Nascida e criada em Feira de Santana. Duquesa abre novos caminhos no rap e no trap, depois de uma era focada no R&B.

O Inventor de Sonhos

Teatro Infantil

21/07

15h

60 min

Livre

Gratuito

O espetáculo conta a história de dois aprendizes que entram escondidos no atelier de Leonardo da Vinci. Descobrem no mesmo uma máquina do tempo que por descuido ligam os levam para 2019, ou seja 500 anos depois. Começa uma aventura nos dias de hoje e a encenação de fábulas do artista com ajuda de bonecos, teatro físico, adereços, música e muita imaginação. Os atores homenageiam o mestre contando as fábulas de Leonardo da Vinci para o público.

Ladeira das Crianças – TeatroFunk

Teatro/Música

28/07

11h

60 min

Livre

Gratuito

No bonde da ladeira tem criança que sonha em ser DJ, menino curioso para saber o que há dentro do pote, menina de cabelo de nuvem; tem criança igual a todo mundo que foi criança um dia e morou na periferia. As histórias de crianças periféricas ganham a cena e revelam seus desejos e sonhos, embalados pelo ritmo do funk. Um espetáculo do Coletivo Rosas Periféricas.

Projeto Samba no Asfalto – Mostra Vai 20 Anos

Dança / Música

28/07

14h

60 min

Livre

Gratuito

O coletivo Samba no Asfalto traz para a mostra VAI 20 ANOS, um espetáculo musical de samba e dança. Este show conta com dois casais de dançarinos, interagindo diretamente com o público, ensinando passos básicos de samba rock e gafieira ao som da banda ao vivo.

Video Vinil – Posse 4 Élos – Mostra Vai 20 Anos

Música

28/07

16h

60 min

Livre

Gratuito

O Original Video Vinil 15 anos depois, trás MC DJ Llobato, Amanda NegraSim, DJ Guina Percussão e DJ Sandro Lobato, num evento em homenagem a cultura dos DJs, aos 50 anos da Cultura Hip Hop, e aos 40 anos de Hip Hop no Brasil. Celebrando também os mais de 25 anos de Hip Hop dos integrantes e convidados do Projeto Vídeo Vinil e da Posse 4 Élos, com ações contínuas nas periferias e favelas da Cidade de São Paulo, radiando projetos e ações a partir do território da Cidade Ademar, Vila Joaniza, Zona Sul.

CENTRO CULTURAL GRAJAÚ

Jáder

Música

04/07

19h

60 min

Livre

Gratuito

Jáder é um artista e performer recifense, não binário e artivista dos direitos LGBTQIAPN+. Traz em sua música a força e a beleza de habitar um corpo dissidente na sociedade em que vivemos. Em seu trabalho, constroi um novo olhar sobre o Forró, trazendo referências da música pop e eletrônica e tocando em temas como o flerte, amor e sedução sob o olhar de sua vivência como corpo LGBTQIAPN+. Desde seu primeiro single solo em 2021, Jáder vem se mostrando uma revelação, emplacando diversas matérias em sites nacionais e capas de várias playlists em plataformas digitais. A repercussão de seu trabalho com ritmos nordestinos trouxe momentos especiais em sua carreira, como convite para compor “Me Liga”, para a trilha sonora de Cangaço Novo (Amazon Music) em parceria com a paraense AÍLA e também “Larga Esse Boy”, como feat no mais novo álbum do também pernambucano Johnny Hooker.

Sarau Vozes de Carolinas Vivas

Literatura / Sarau

06/07

19h

120 min

Livre

Gratuito

“Ah, comigo o mundo vai modificar-se. Não gosto do mundo como ele é”. As palavras escritas por Carolina Maria de Jesus, nos convida a (re)pensar nosso papel social no mundo. Ela nos convida a partir de seus escritos, ampliar nosso olhar para as diversas realidades que cercam nossa existência. Carolina nos deixou um legado em diversas linguagens artísticas, sendo possível, e se fazendo necessário reverenciar a sua trajetória continuamente. Em seu livro Casa de Alvenaria, ela nos faz uma pergunta: “Quando eu morrer. Será que surge outras Carolinas? Vamos ver!”. Sim Carolina, Nós da Coletiva Carolinas Soltem Suas Vozes, somos sua continuidade! JUNTAS, em múltiplas atuações artísticas e culturais com nossas vozes convidamos o público a conhecer mais de Carolina e de escritas de outras mulheres negras, que nos inspiram a colocar nossas palavras escritas no mundo, assim reverenciando sua continuidade, em muitas outras vozes carolinas vivas.

Punk na Periferia

Audiovisual / Exibição de filme

07/07

19h

60 min

Livre

Gratuito

“Punk da Periferia” é um filme que conta a história de Rox, garota negra da periferia que encontra no rock o poder de fala e expressão. Ao lado das amigas Day e Tina, ela busca se estabelecer com a Banda Airela. Para isso, vai enfrentar a falta de apoio da mãe evangélica e o preconceito no próprio meio musical. O curta-metragem retrata as mulheres negras enquanto protagonistas no mundo do rock e a luta pela retomada do ritmo como cultura negra.

HATTAFEST – Dia mundial do rock

Música

13/07

14h

390 min

Livre

Gratuito

Em comemoração ao dia mundial do Rock, a banda Hattarmada promove o HATTAFEST, evento que reúne bandas do cenário underground do extremo sul de São Paulo e tem seu encerramento com o show de uma banda convidada de grande visibilidade. Com o objetivo de promover um evento com estrutura e qualidade técnica profissional para valorizar as bandas da zona sul da cidade, a banda Hattarmada (Grajaú) e o coletivo A Fúria do Negro (Capão Redondo) se unem para organizar o HATTAFEST.

Batalha Grajaú Rap City

Música

18/07

19h

180 min

Livre

Gratuito

Em meados de 2017 LADAKIPNIS (clube do berro), GAH MC (canela fina) e JPA EPYCENTRO com toda sua produção embarcaram em um projeto para o desenvolvimento de artistas locais. Assim nasceu a BATALHA GRAJAU RAP CITY, que acontece duas vezes ao mês, sendo uma no centro cultural Grajaú e a outra no CDC (Colorado) onde reúne milhares de pessoas de todas as cidades, idades e gêneros.

A BATALHA GRAJAÚ RAP CITY se tornou uma das maiores batalhas de Mc’s do Brasil, reunindo mais de 8 mil pessoas em seus eventos, proporcionando shows de grandes nomes do rap nacional totalmente gratuitos, além de dar oportunidade para artistas mostrarem toda sua criatividade.

Trio Amizade – “Ritmos do Sertão: Forró e Cangaço”

Música

19/07

19h

60 min

Livre

Gratuito

No “Ritmos do Sertão: Forró e Cangaço”, os visitantes terão a oportunidade de mergulhar na cultura nordestina por meio do forró pé de serra e das lendas do cangaço, imersos na tradição que foi moldada por ícones da música nordestina como Luiz Gonzaga, o “Rei do Baião”, e Marinês, conhecida como a “Rainha do Xaxado.” A banda, composta por talentosos artistas que dominam o triângulo, zabumba e sanfona, oferece uma experiência musical autêntica, com arranjos vívidos que evocam a alegria e a melancolia do forró tradicional. Esta atividade é uma homenagem emocionante a grandes músicos e à rica herança cultural do Nordeste brasileiro, proporcionando uma experiência que transcende o tempo e as gerações. “Ritmos do Sertão: Forró e Cangaço” é uma experiência inesquecível que promove a celebração da cultura nordestina, da música autêntica do forró e da atmosfera alegre das festas do sertão, com um tributo a artistas que moldaram a história musical do Nordeste.

Fora do Hype – Festival de Rap LGBTQIAPN+ – “Construindo a nossa própria Cena”

Música

20/07

16h

360 min

Livre

Gratuito

O projeto “Fora do Hype” é uma iniciativa concebida com o propósito de destacar e promover artistas independentes da comunidade LGBTQIA+ que atuam na cena do Rap. Este evento abrange diversas formas de expressão artística, tendo a música como sua linguagem principal, além de dança e artes visuais, com o objetivo de dar visibilidade ao protagonismo desses corpos.

Yêyê – DIA DA MULHER NEGRA LATINO-AMERICANA E CARIBENHA

Artes cênicas / Dança

27/07

19h

60 min

Livre

Gratuito

Com coreografia e concepção de Tainara Cerqueira e Priscila Borges, a Cia. de Dança AfroOyá apresenta a performance Yêyê, baseada na dança e historicidade da Deusa da mitologia Africana Osùn. A performance discorre sobre o poder da fecundação da vida humana e dos elementos naturais que essa Deusa representa para a importância da vida humana. Fundamentada pela dança Afro Brasileira, a performance é criada, pensada, cantada e tocada por mulheres negras exaltando também a força do feminino que Oxum também representa. Oxum fecunda a vida humana, mas antes de cuidar de seus filhos ela lava suas joias… que Oxum tem a nos ensinar? A performance Yeyê se deleita sobre essa pergunta nos trazendo um momento de muita dança, reflexão e beleza.

CENTRO CULTURAL OLIDO

Cólera

Música

06/07

90 min

Livre

Gratuito

Cólera é uma banda brasileira de punk rock formada em 1979, sendo uma das pioneiras do movimento punk do país.

Garotos Podres

Música

20/07

16h

90 min

Livre

Gratuito

Garotos Podres é uma banda brasileira de punk rock formada no final de 1982, na cidade de Mauá, no ABC paulista. Suas maiores influências são as bandas punks do final dos anos 70 e começo dos anos 80.

Expo punk SP

Artes Visuais

20/07 a 20/09

2 meses

Livre

Gratuito

Exposição que traz a memória do movimento Punk Paulistano, resgatando memórias do rock e do Centro de São Paulo. Com curadoria de Ariel Invasores, músico e personalidade do Punk Paulistano e Luís Garcia, artista visual, produtor e cenógrafo do underground paulistano.

A representatividade da Mulher Senegalesa no Brasil

Música

21/07

16h

120 min

Livre

Gratuito

Evento que celebra a representatividade da Mulher Senegalesa no Brasil, entre as atrações está Soda Diop é uma referência para os imigrantes africanos que vivem no centro de São Paulo. Conhecida como Mama, há quase duas décadas a senegalesa de 64 anos ajuda os recém-chegados na legalização de documentos, traduções para o português, e a encontrar moradia.

CENTRO CULTURAL DA JUVENTUDE

Especial de Férias – Passos Encantados

Dança

06/07

10h

120 min

Livre

Gratuito

A proposta dessa edição tem especificamente o objetivo de mostrar para as crianças como a dança pode trazer conhecimentos prévios da disciplina e de como a arte consegue proporcionar um bem, uma satisfação e auxilia na superação do ser humano em adaptar e evoluir em novas realidades.

Especial de férias – Os Monstros que os medos criam

Teatro Infanto – Juvenil

12/07

15h

60 min

Livre

Gratuito

A bola caiu no vizinho! E agora? Quem vai lá buscar? Um grupo de crianças é convidado a conhecer seus maiores medos a partir da necessidade de recuperar uma bola caída na casa do vizinho mais temido do bairro, o Sr. Boa Morte. Passando por medos que se criam com a vida e medos que surgem com a morte.

ARRAIAL JULINO PCD – FORRÓ

Música

13/07

13h às 20h

Livre

Gratuito

Venha celebrar a Arraial Julino PCD no CCJ! Aproveite um dia cheio de música, dança e diversão, com o tradicional forró pé de serra do Trio Raça do Pajeú, Trio Arcoverde, Trio Lazer do forró com muita a pegada nordestina e a talentosa Bia Romana com seu triângulo e sua banda, que juntos garantem para o público um Arraial onde a diversidade é celebrada e a música é a linguagem que une a todos!

Diário do Erasmo

Literatura

20/07

14h

80 min

Livre

Gratuito

Buscando divertir e ensinar o respeito aos animais, o autor conta a história de Erasmo, um cachorro vira-lata da Brasilândia que virou livro e mostra o mundo pela ótica desse cachorrinho encantando crianças de todas as idades. Apresentando o universo do livro ‘O diário do Erasmo’ , o autor oferece uma oficina de pintura de ilustrações do livro.

Quebrada em Movimento com a Banda Febre Terçã

Música

20/07

18h

120 min

Livre

Gratuito

O trio Febre Terçã se reúne em um show que transcende gêneros, combinando elementos de rock, reggae, jazz e MPB de uma forma autêntica e inovadora. Com poesia envolvente, letras impactantes e uma sonoridade cativante, o grupo promete uma performance cheia de energia e criatividade em uma fusão de estilos e emoções do cenário musical paulistano!

Capoterapia “Gingado e Alegria”

Intervenção Artística

21/07

10h

120 min

Livre

Gratuito

Dia 05 de Julho foi comemorado o “Dia Mundial da Capoeira’. E para essa data tão especial, celebramos esse dia tão simbólico em nossa programação. Teremos a já estabelecida Capoterapia no CCJ – que é uma terapia lúdica alternativa que utiliza elementos da Capoeira e da cultura popular com cantigas de roda e adaptada para todas as pessoas. A capoterapia respeita a condição, as potencialidades e individualidade dos praticantes, trazendo qualidade de vida na saúde física e mental. O Mestre Madrugada convida adultos e crianças, para uma manhã de muita energia em uma experiência enriquecedora.

CENTRO CULTURAL PENHA

Batalha da Penha

Hip hop

04/07, 11/07, 18/07 e 25/07

19h

120 min

12 anos

Gratuito

A Batalha da Penha, é uma batalha de rima, onde os Mc’s se baseiam em temas sugeridos pelos público.O MC que vencer todas as fases será o campeão e a votação será feita pelo público. A Batalha da Penha existe há quatro anos, e faz parte de um conjunto de batalhas que estão coligadas à U.A.T.L (União Artista Trincheira Leste). Inicialmente no Largo do Rosário, a batalha já passou por diversos lugares do bairro da Penha.

Show “Retinta” com Nara Couto – Festa do Rosário

Música

05/07

20h

60 min

Livre

Gratuito

Nara Couto é uma pesquisadora das culturas africanas e afro-brasileiras. A multiartista, que nasceu no bairro do Curuzu, em Salvador, radicada em São Paulo, começou a pesquisar ainda adolescente, sobre a relação da musicalidade baiana com o continente africano. Influenciada pelas batidas do bloco afro Ilê Aiyê, se especializou em dança afro contemporânea. Atuou no Balé Folclórico da Bahia e com grandes artistas da música Brasileira. Ingressou na Orquestra Afro

Sinfônica, em 2009, como vocalista Mezzo Soprano até iniciar sua carreira solo.

Tarde dos Muriquinhos – Festa do Rosário

Teatro infantil e Literatura

06/07

14h00

240 min

Livre

Gratuito

A Tarde dos Muriquinhos é um evento pensado para constar como parte da programação da 22ª Festa do Rosário dos Homens Pretos da Penha de França, ação em que o Centro Cultural da Penha é parceria no território. Para uma programação infantil na festa que aborda temas relacionados à questão da negritude e o empoderamento, foram pensadas apresentações de abordagens lúdicas, voltadas ao público entre 6 e 14 anos, para serem executadas em um sábado, no Centro Cultural da Penha.

14h00 – Lambe-lambe do Besouro Mangangá com grupo Mão na Luva;

15h00 – brincadeiras com Xirê de Quintal;

17h00 – Contação de história com Mafuane.

PENHA SOUNDS FESTIVAL

Música

06/07 à 28/07

60 min

12 anos

Gratuito

06/07 – 20h00 – Hammerhead Blues;

07/07 – 19h00 – Chuva Negra;

13/07 – 20h00 – Malvada e Wizards;

14/07 – 17h00 – Tributo ao Rei do Rock com Elvis Matos;

18/07 – 20h00 – GOLPE DE ESTADO;

28/07 – 20h00 – Zumbis do Espaço.

Julho tá chegando e a primeira edição do Penha Sounds Festival trará grupos que vão sacudir a zona leste:

Hammerhead Blues – Dez anos atrás, Luiz e Otávio faziam parte da Electric Age, banda independente de destaque no Monsters of Rock 2013, mas a dupla se juntou a Willian para fazer longas jams pelas noites de São Paulo. Daí surgiu o Hammerhead Blues, que lançou o EP homônimo em 2015 e o álbum de estreia, “Caravan of Light” em 2017, um dos destaques do então recém-chegado selo carioca Abraxas. O trio também se destaca por suas performances coesas e energéticas, tendo em seu currículo a participação em importantes eventos, como ‘Congresso Bruxólico’ (Joinville/SC), ‘Aldeia Rock Fest’ (Aldeia Velha/RJ), ‘Festival Rock na Cidade’ (89FM/São Paulo), ‘Expo Music’ (SP) e ‘Comic Con’ (SP). Além disso, tocou com grandes nomes do cenário internacional, como Samsara Blues Experiment (ALE), Mars Red Sky (FRA) e uma turnê nacional ao lado de Radio Moscow (EUA).

Chuva Negra – Chuva Negra é uma banda paulistana de punk rock formada em 2008 por Rodrigo Chinho (voz), Mateus Brandão (guitarra), Thiago Nunes (guitarra), Marcelo Sabino (bateria) e Gabriel Melo (baixo). A presença do punk/hardcore na vida dos integrantes traz como bagagem, além da parte musical, a responsabilidade com relação à mensagem passada. De forma sarcástica ou mais direta, Chinho e companhia exercem um papel importante no underground nacional e falam a língua de uma geração que está longe de se dar por satisfeita, em meio a tanta desigualdade, preconceitos e imposições. O primeiro disco “Terapia” foi lançado em 2010, seguido do EP “Sempre Verão”, de 2012. Em 2014 a banda lança seu segundo álbum, “Meio Termo”, que levou a banda a tocar pelos 4 cantos do país.

Nos últimos anos a banda esteve menos presente nos palcos mas participou em 2017 do split “Flecha”, lançou o single “C’est La Vie” em 2019 e, no ano de 2023, “Bye, Bye Señor Limpio” que já faz parte das composições pro próximo disco da banda, “SURF”.

Malvada e Wizards – Banda Malvada foi criada em março de 2020, sendo uma banda de rock nacional formada somente por mulheres. Com a poderosa voz de Indira Castillo, Bruna Tsuruda na guitarra, Rafaela Reoli no baixo e na bateria Juliana Salgado, a banda Malvada faz um rock’n’roll com muita personalidade. Intitulado “A noite vai ferver”, o primeiro disco da Malvada com 9 faixas foi lançado em 2021 pela gravadora Shinigami Records com distribuição em todo o território brasileiro, além de estar disponível em todas as plataformas digitais. O disco vem sendo destaque nas principais mídias especializadas do país. Com mais de 150 shows feitos, a banda já se apresentou em diversas casas e festivais do país, incluindo o Rock in Rio 2022 e Best Of Blues.Com uma agenda extensa de shows, a Malvada prepara para 2024 seu novo álbum, que será produzido por Giu Daga.

Um dos maiores nomes do Power Heavy Metal brasileiro, a banda paulistana Wizards está trazendo ótimas notícias para os fãs. Formada em 1992, logo de início a banda chamou à atenção, ganhando destaque no cenário brasileiro. Seu sucesso inicial chegou ao Japão e a gravadora JVC Victor tornou-se a responsável por lançar o homônimo álbum de estreia, em 1995, que chegou ao 8º lugar nas paradas nipônicas, levando o Wizards a ser aclamado como banda revelação do ano pelo público e pela mídia daquele país. No ano seguinte, a banda lança “Sound of Life”, que recebeu ótimas críticas e rendeu uma grande turnê pelo Brasil. A faixa “Promisse of Love” tornou-se hit. O nome da banda foi sendo consolidado e permitiu que ela abrisse diversos shows de bandas consagradas, como Savatage, Stratovarius, Gamma Ray, Paul Di’Anno. O terceiro álbum, veio na sequência. “Beyond the Sight”, lançado em 1998 revelou a música “Thunderbolt”, um dos clássicos do Wizards. O quarto e aclamado álbum “The Kingdom” foi lançado em 2001, recheado com o mais puro Heavy Metal Melódico. Na sequência, 4 anos depois, “The Kingdom 2” é lançado. Após alguns anos chega o lançamento do poderoso 6º álbum “The Black Knight”. Os fãs da banda acabaram por ficar, desde então, sem algo novo sobre o Wizards, mas agora, exatos 10 anos depois, o hiato chega ao fim, por assim dizer. Os planos são promissores. Todos os 6 álbuns da discografia do Wizards estarão sendo relançados, via Metal Relics, a começar pelo relançamento de “The Kingdom” e “The Black Knight”. E o melhor ainda está por vir, porque, apesar de não se ter ainda a confirmação do retorno da banda às atividades, isso está perto de ser concretizado, assim como a pré-produção de novas músicas, visando o lançamento de um provável novo álbum, de acordo com o vocalista Christian Passos.

GOLPE DE ESTADO – O Golpe de Estado é uma banda de rock brasileira formada na cidade de São Paulo em 1985. Com mais de 35 anos de carreira, o grupo segue na ativa e continua a ser uma das referências do rock brasileiro. No show, os fãs poderão conferir as músicas do álbum Caosmópolis, lançado em 2022 – além dos grandes sucessos da banda.

Zumbis do Espaço – Os Zumbis do Espaço surgiram em 1996, idealizados por Tor, Zumbilly e Gargoyle. Aficionados por filmes, quadrinhos e livros de terror e ficção científica, tiveram a ideia de formar uma banda voltada exclusivamente para essa temática, com letras em português. Recrutaram Cromo, um amigo de longa data para a guitarra. Com algumas bandas no currículo e muitos anos escutando todo o tipo de rock’n’roll, eles juntaram tudo isso para criar o som dos Zumbis.

Assalto à Cena: Vindos da margem, (re)nascidos da arte

Teatro

11/07

20h

60 min

Livre

Gratuito

Jovens à margem da sociedade, com corpos dissidentes, das diferentes zonas de São Paulo manifestam suas vivências a partir da música, poesia, e expressão teatral.

Penha Hip Hop – Disrupsom

Hip Hop

21/07

15h

180 min

Livre

Gratuito

A parceria entre a Disrupsom e a CCPenha tem como objetivo oferecer para os fãs uma oportunidade de assistir performances de seus artistas preferidos gratuitamente. A ideia é poder proporcionar a experiência cultural de vivenciar um show de nomes como D$ Luqi, MAIK sbkaos e Raiashi em uma região de fácil acesso para esse contato intimista com artistas que se consolidaram do underground à cena da música urbana.

RAINHAS com Izzy Gordon (Dia da Mulher Negra Latina e Caribenha)

Música

10/07

19h

60 min

Livre

Gratuito

O show “Rainhas” é uma homenagem emocionante e vibrante de Izzy Gordon às mulheres do Brasil e do mundo. Izzy apresenta o legado da música, lembrando da força e talento dessas personalidades incríveis: Nina Simone, Elza Soares , Aretha Franklin, Leci Brandão, Dona Ivone Lara, entre outras .

CENTRO CULTURAL SANTO AMARO

Quartas intenções – Dinho convida (cada semana um artista)

Stand-up

03, 10, 17, 24 e 31

20h

60 min cada

16 anos

Gratuito

O projeto “Quartas intenções – Dinho convida”, trás a cada semana um artista de stand-up diferente para contar histórias e piadas juntamente com o humorista Dinho Machado. Em maio serão convidados: Lea Maria, Nil Agra e Confraria da Comédia.

Rio sem fim

Teatro / Leitura Dramática

04/07

20h

60 min

Livre

Gratuito

Em guerra, dois países vizinhos com um rio dividindo suas fronteiras, decidem decretar um armistício e enviam um soldado para protegê-las. Eles têm a missão de defender suas respectivas fronteiras. No meio da mata , no meio do nada, separados por um rio com no máximo 30 metros de largura com o passar do tempo, os dois vão percebendo que foram abandonados pelos seus países. Depois de anos os dois resolvem sair do local juntos descem pelo rio sem saber para onde ele os levará. O evento conta com os atores Sérgio Carrera, Diego Summer e Guilherme Bonfim.

Maria Eugênia celebra 30 anos de carreira

Música

05/07

20h

60 min

Livre

Gratuito

O trocadilho “o que os olhos veem o coração sente” explica a experiência única de, mais que ouvir, assistir Maria Eugênia, vendo sua voz vestir as músicas que encarna. Um evento de celebração pelos trinta anos de carreira da “Cantriz” Maria Eugênia.

Zé Geraldo e banda

Música

11/07

20h

60 min

Livre

Gratuito

Zé Geraldo canta 40 anos de carreira com seu novo repertório intitulado “O lugar onde eu nasci”. Diversos parceiros assinam a autoria das canções que compõem este recente trabalho.

Rei na rua

Circo de rua

13/07

15h

60 min

Livre

Quem não conhece a história do tecido que só as pessoas inteligentes poderiam ver? ‘Rei na Rua’ traz para a cena de forma popular um espetáculo paródia, uma paródia espetacular sobre os dias atuais, quer dizer… Sobre os tempos medievais.

Irmã Selma

Teatro

13/07

19h

60 min

16 anos

IRMÃ SELMA é um show de humor estrelado, escrito e dirigido por Octávio Mendes. Sucesso em São Paulo, ficou em cartaz no Teatro Gazeta por dois anos e está em tourné. O espetáculo reúne os inesquecíveis personagens criados pelo ator, como a Mônica Goldstein – uma apresentadora de um programa sensacionalista; o Ex Gay – um cara que “mudou” de vez; a Maria Botânica – atriz e cantora e a personagem que dá nome ao espetáculo, entre outros.

Orquestra Sinfônica Municipal

Teatro

14/07

11h

60 min

livre

Gratuito

Tributo a Gonzagão

Música

14/07

19h

60 min

Livre

Gratuito

Vozes do Cerrado Goiano

Música

18/07

20h

Presencial

Teatro

60 min

Livre

Gratuito

Xangai e Maciel Melo

Música

19/07

20h

60 min

Livre

Gratuito

Evolução dos bichos

Teatro

20/07

15h

60 min

Livre

Gratuito

“Todo bicho da cidade já entende a correria, sobe, desce, vai pra frente e acelera sem parar. Afinal, no caos dessa floresta, o Porquinho mais forte sobrevive!” A Evolução dos Bichos conta a história do porquinho Diego, que assim como a maioria dos habitantes do nosso planeta pós-moderno, sonha com o tão almejado sucesso profissional. Sempre muito dedicado em suas funções, acorda todos os dias e enfrenta com “sucesso” um mundo regido por burocracias, dinheiro, redes sociais, consumismo e principalmente a falta de tempo. Quando finalmente atinge uma promoção na sua área, Diego se vê cercado por um mundo repleto de desonestidade e individualismo. Ele começa então a se questionar sobre o verdadeiro sentido do sucesso. Com dramaturgia de Maristela Chelala e Vini Silveira, e canções de Wesley Salatiel, a peça se utiliza da linguagem da palhaçaria e muita música para apontar a fragilidade da nossa sociedade, refém de seu grande regente: o dinheiro.

Mostra de percussão

Música

20/07

19h

60 min

Livre

Gratuito

Apresentação dos alunos da oficina de percussão (resultado do primeiro semestre de aulas).

Antônio Cardoso

Música

21/07

19h

60 min

Livre

Gratuito

Ziraldo e suas histórias

Teatro

24/07

15h

60 min

Livre

Gratuito

O espetáculo é composto por três histórias do escritor Ziraldo com adaptações da Cia Bota Fulô: O menino maluquinho; Flicts e O menino marrom. As histórias são contadas por dois palhaços itinerantes que andam sempre carregados de malas cheias de objetos que transformam o cenário e convidam o público a interagir com o elenco.

TENDAL DA LAPA

Kool Metal Fest

Música

14/07

14h

7 horas

Livre

Gratuito

O festival teve início em 2003 com a intenção de fomentar a produção independente de música pesada e ao mesmo tempo unir vertentes distintas do estilo, tendo sempre bandas de fora de São Paulo com regularidade semestral até 2005, quando as duas edições daquele ano foram registradas para um lançamento em DVD. Em 2008 contou com sua primeira atração internacional, a banda de metal/eletrônico Genghis Tron (EUA), e no ano de 2010 em plena Virada Cultural, arrastou duas mil pessoas para ver dois ícones do grindcore e death metal, as bandas Napalm Death (Inglaterra) e Suffocation (EUA), respectivamente. No ano seguinte juntou os maiores nomes da música extrema nacional (Ratos de Porão e Krisiun).

Ao longo desses 13 anos o KOOL METAL FEST já recebeu bandas como: Violator (DF), Confronto (RJ), Questions (SP), Paura (SP), Garage Fuzz (SP), D.E.R. (SP), Carahter (BH), Constrito (SP), UDR (BH), Point of no Return (SP), Children of Gaia (SP), Presto? (SP), Hutt (SP), Western Day (SP), Are You God? (SP), Ludovic (SP), Paranóia Oeste (SP), R.H.D. (SP), DZspero (ES), Leroy (SP), Bandanos (SP), Noala (SP), Possuído pelo Cão (DF) entre outros.

Painel Grimaldi

Artes Visuais

22/07

Livre

Gratuito

Formado em design gráfico, além de artista visual, é responsável pela direção do Atelier Sinlogo, que é uma das maiores referências em pintura de letra popular do Brasil. Simultaneamente, ministra cursos em diversos SESCs do Estado de São Paulo como professor titular, e ainda dá aulas práticas em ateliês de outras instituições. Seus trabalhos podem ser vistos em muros, lousas, fachadas e milhares de placas que rodam por aí com seu traço característico.

Juventude Maldita (Festival Depois do Fim do Mundo)

Música

27/07

17h

60 min

Livre

Gratuito

A Juventude Maldita começou em 1997, com Demente, Japones e Ricardinho Jhonny. A proposta era tocar punk-rock, falar o que desse na telha sem rodeios e tocar um foda-se para o mundo. No fim acabamos sendo muito bem sucedidos! Em 98 Thiaguinho entra no lugar do Japones e em 99 Professor Rafael substitui Ricardinho. Nesse mesmo ano surge Sirilo Silva, roadie, backing vocal, produtor, motorista, cobrador e ex-ator da novela Carossel (Sirilo foi expulso do elenco após ser flagrado cheirando cola junto ao amiguinho Jaime Palillo e rumores de ter bombado a Professora Helena); e a banda firma sua “carreira” de sucesso com músicas bonitas sobre amores incompreendidos e as vantagens de se viver nesse país tropical. Sirilo torna-se o “George Martin” da banda e a Juventude Maldita conquista um disco de platina com o split “Total Punk” , dividido com a banda Resistência. No final de 2006, Bolão Junior assumiu o baixo no lugar de Thiaguinho.

Garotos Podres (Mês do Rock – Fusa Fest)

Música

28/07

15h

60 min

Livre

Gratuito

Garotos Podres é uma banda brasileira de punk rock formada no final de 1982, na cidade de Mauá, no ABC paulista. Suas maiores influências são as bandas punks do final dos anos 70 e começo dos anos 80. A banda é conhecida por ser politizada e engajada em causas sociais e participações em movimentos vários na sociedade civil. A primeira apresentação dos Garotos aconteceu em 1983 na cidade de Santo André num evento que reuniu vários grupos de vários estilos musicais em prol do Fundo de Greve dos Metalúrgicos do ABC.

Cólera (Mês do Rock – Fusa Fest)

Música

28/07

16h

60 min

Livre

Gratuito

A banda Cólera é um dos primeiros grupos de punk rock brasileiros, formada em 1979 em São Paulo pelos irmãos Redson (Edson Lopes Pozzi, guitarra e vocais) e Pierre (Carlos Lopes Pozzi, bateria) e Helinho, vindo a ser substituído pelo amigo Val (Valdemir Pinheiro), novamente substituído depois por Josué Correia e mais tarde por Fabio Bossi no baixo. Participou da coletânea inaugural do movimento Grito Suburbano (1982) e desde cedo se destacou pela postura pacifista, antimilitarista e ecológica. Duas coletâneas depois – Sub e O Começo do Fim do Mundo (ao vivo), ambas de 1983 – e chegariam ao seu primeiro LP, Tente Mudar o Amanhã (1985). Seu segundo LP, Pela Paz em Todo o Mundo (1986), tornou-se um clássico do punk rock brasileiro (com destaque para a faixa-título e “Medo”) e um recordista de vendas em se tratando de um produção independente: 85 mil cópias. Em 1987, o Cólera se tornou a primeira banda de punk rock do país a excursionar pela Europa, num circuito alternativo, só de punks. Em 1989, gravações desses shows viraram disco ao vivo (no mesmo ano, a banda também lançaria o LP Verde, Não Devaste). O Cólera seguiu na ativa nos anos 90, lançando os discos Mundo Mecânico, Mundo Eletrônico (1992) e Caos Mental Geral (1997). O Cólera continua atuando no underground, sendo considerada a banda de maior energia quando sobe ao palco.

Statues on Fire (Mês do Rock – Fusa Fest)

Música

28/07

17h

60 min

Livre

Gratuito

Formado em 2013 pelo guitarrista e vocalista André Alves (Nitrominds, Musica Diablo), Lalo Tonus (Nitrominds) no baixo e Alex Silva (Kacttus) na bateria, acompanhados posteriormente por Regis Ferri na guitarra, o Statues on Fire segue mais vivo do que nunca. Com temáticas antifascistas e mensagens de resistência, o quarteto solta o novo disco intitulado IV (quatro), que carrega influências que vão do punk ao metal, e conta com produção de Nobru Bueno, que mixou e co-produziu o álbum junto a banda. O trabalho, gravado no Rising Power Estúdios em dezembro de 2022, celebra os 10 anos de carreira do grupo, e é um convite a uma reflexão interna.

Gagged (Mês do Rock – Fusa Fest)

Música

28/07

19h

60 min

Livre

O Gagged é um quarteto de hardcore da cidade de São Carlos, formado por Zeca Ruas (Vocais), Junior Maggi (Baixo) Rodrigo Zanin (Guitarra), Luiz Henrique Leite (Guitarra) e Murilo Ramos (Bateria). A banda lança hoje seu segundo disco, o politizado Sobre Nós, que você pode conferir na íntegra ao fim da matéria. O álbum é o primeiro composto em português pelo grupo, uma opção feita pela estrutura lírica, mas principalmente pela possibilidade de tornar as ideias da banda mais claras ao seu público. A temática das letras transita entre análises das estruturas selvagens e contraditórias da vida urbana moderna, condições existenciais, escolhas, frustrações e angústias.

CENTRO CULTURAL VILA FORMOSA

Rebobinando – Marcio Pial

Stand up

04/07

20h

60min

16 anos

Gratuito

O espetáculo é muito mais do que um show de comédia. É um resgate cultural através do Humor trazendo à tona uma forma de viver que desaparece gradativamente com a globalização e a revolução tecnológica, abrindo gavetas incríveis no campo da memória. Passando uma mensagem muito positiva o espetáculo vai nos fazer lembrar de coisas que simplesmente não existem mais, através de quadros que misturam dança, música, circo, humor e improviso com o público numa abordagem que evidencia a amizade, a relação familiar e brincadeiras de infância. Assim, Marcio Pial vem demonstrando amplo domínio do improviso e muito conforto entre a original fusão de linguagens que são a base desse show que vem envolvendo e emocionando plateias.

MAFU (dia do Reggae)

Música

07/07

16h

60min

12 anos

Gratuito

Artistas do território da Vila formosa, Mafu não é apenas uma banda, a M.A.F.U é (Música, Amor, Fé, União). Banda da cena independente de São Paulo, fazemos shows pelo Brasil e estamos aqui para mostrar um pouco do nosso trabalho.Trazemos o nosso cotidiano para nossas músicas autorais, e em nossas apresentações levamos mensagens sobre o que é a vida e de como ela pode ser melhor.

Show Solo – Gui Preto

Stand up

11/07

20h

60 min

16 anos

Gratuito

Gui Preto, um artista que tem se destacado no cenário humorístico brasileiro nos últimos anos. O estilo de comédia de Gui Preto é marcado pela irreverência, autenticidade e pela capacidade de rir de si mesmo. Ele aborda temas cotidianos e situações do dia a dia com um humor inteligente e perspicaz, que faz o público se identificar e se divertir. Suas apresentações são marcadas pelo ritmo acelerado e pela interação com o público. Ele conta histórias engraçadas e faz piadas sobre diversos assuntos, sempre de forma descontraída e bem-humorada. Além disso, costuma improvisar e fazer comentários espontâneos, deixando as apresentações ainda mais dinâmicas e imprevisíveis.

Sons de Vila

Música

12/07

18h

240 min

Livre

Gratuito

No Segundo semestre de 2021, O Selo propôs em parceria com o CC Vila Formosa um evento semanal chamado “Sons de VIla”. O Evento reúne música ao vivo, discotecagem, artes plásticas com pintura ao vivo e exposição de obras, além de uma feira baseada na economia criativa como brechós, lojinhas de souvenires, utensílios, patês e antepastos de pequenos empreendedores locais.

Show Solo – Alexandra Dias

Stand Up

18/07

20h

60min

16 anos

Gratuito

Alexandra Dias é uma comediante brasileira conhecida por sua participação em programas de humor e stand-up comedy. Ela tem se destacado no cenário do humor com apresentações que abordam temas cotidianos de forma leve e bem-humorada. Alexandra já participou do programa “A Praça É Nossa”, onde seu talento para a comédia foi reconhecido por um público mais amplo. Além disso, ela tem vídeos de stand-up disponíveis online, como o “#StarComedy Palco Star Comedy – Alexandra Dias – Divórcio”, que mostra sua habilidade em tratar de temas como relacionamentos de uma maneira divertida e relatable. Com uma presença online ativa, Alexandra Dias também interage com seu público através de plataformas como o Facebook, onde compartilha mais sobre seu trabalho e projetos.

Faz de conta e não me conta

Contação de história

20/07

15h

60min

Livre

Gratuito

Em um vilarejo muito distante existia um lugar onde os contos eram reais, ou melhor, na imaginação dos moradores tudo era possível. Aninha, uma das moradoras acredita em tudo…. Porém um belo dia indo buscar água no rio conheceu o juca pescador. ‘Faz de conta e não me conta’, uma mistura de fantasia e realidade vai começar com essa nova amizade. Será o fim dos contos para Aninha? Ou início de um novo?

Show Solo – Rafael Facina

Stand Up

25/07

20h

60min

16 anos

Gratuito

Rafael Facina é um comediante, ator e roteirista brasileiro conhecido por seu humor relacionado ao cotidiano e situações do dia a dia. Ele possui um canal no YouTube onde compartilha diversos vídeos de stand-up comedy, alcançando um público amplo com seu estilo de comédia. Um de seus especiais de comédia, intitulado “Rindo do Ódio”, demonstra seu talento em abordar temas variados com leveza e humor. Rafael também explora situações comuns, como as vivências em ônibus, de forma cômica, o que é evidenciado em um de seus vídeos populares no Facebook. Além disso, ele utiliza suas redes sociais para interagir com seus seguidores e divulgar seu trabalho, convidando todos a se juntarem em suas aventuras cheias de risadas e trollagens.

Batalha dos Lokos

Música

31/07

20h

120 min

14 anos

Gratuito

A Batalha dos Loko nasceu em 2015 e consiste em fomentar o encontro semanal de Hip Hop, poesias e Batalha de RAP com maior tempo de duração da Zona Leste. O evento acontece de forma independente, atribuindo sempre os 4 elementos do rap, além de produtores culturais, músicos, atores, comunicadores e coletivos na região da Vila Formosa e de toda Zona Leste.

CENTRO DE FORMAÇÃO CULTURAL CIDADE TIRADENTES

Baile Black

Música

05/07

19h

180 min

Livre

Gratuito

O baile é voltado para o enriquecimento cultural e entretenimento da população da

Cidade Tiradentes, que terão a oportunidade de prestigiar um momento de

descontração com música, batalha de dança, intervenções artísticas, como:

apresentações, grafite, pintura em tela e muito Groove, além do nosso set de DJ’ s

que nunca nos decepcionam! Propomos a valorização da cultura HIP-HOP, do Black

Music num evento totalmente gratuito.

Intensivo de Locking

Dança

06/07

14h

180 min

Livre

Gratuito

O projeto tem por objetivo ensinar adolescentes, jovens e adultos a desenvolver seu corpo, mente, melhora de aspectos emocionais e físicos, através das expressões corporais utilizadas nas danças urbanas. Os estilos de dança apresentados são: Popping, Locking, Hip Hop, House, Krump, Waacking, Dancehall e Lite feet.

Brincadeiras Musicais – Canta Curumim

Música

11/07

15h

60 min

Livre

Gratuito

O show “Canta Curumim – Brincadeiras Musicais ” É um espetáculo com

duração de 60 minutos. Através das canções e das brincadeiras musicais, os espectadores, vivenciarão uma viagem fantástica no universo brincante,

interativo, paradidático e musical do “Canta Curumim”. O espetáculo visa incentivar a leitura, estimular a expressão corporal, difundir ritmos musicais, resgatar brincadeiras musicais e paradidáticas.

Periferia e Memória

Exposição

11/07 a 11/08

10h

Livre

Gratuito

Exposição “Periferia e Memórias” traz à tona as vivências e momentos marcantes dos moradores das periferias de grandes cidades. Por meio de fotografias, vídeos e relatos, a exposição busca destacar a beleza, a resistência e a diversidade dessas comunidades, resgatando memórias afetivas e cotidianas que muitas vezes são ignoradas pela sociedade. O objetivo é mostrar a importância da periferia como espaço de cultura e identidade, valorizando as histórias e experiências dos seus habitantes.

Palestra “Alimentação e Cultura Nutricional: Um Olhar sobre as Comunidades de São Paulo”

Palestra

19/07/2024

09h

60 min

12 anos

Gratuito

“Alimentação e Cultura Nutricional: Um Olhar sobre as Comunidades de São Paulo” visa explorar a relação entre o ato de se alimentar e as diferentes culturas nutricionais presentes nas comunidades de São Paulo. O projeto será conduzido pela nutricionista Dra. Camila Nunes e tem como objetivo promover a conscientização sobre a importância da alimentação saudável, considerando os aspectos culturais e sociais que influenciam os hábitos alimentares nas comunidades locais.

Cê Quê Mentir pra Preta Velha

Artes Visuais

25/07

14h

60 min

16 anos

Gratuito

Muito bonito e sensível documentário, resgata a identidade e a formação social dos territórios e localidades, dando não só vida aos personagens, mas garantido uma história da construção social das pessoas e das localidades que muitas vezes são esquecidas pela oficialidade.

Circo em Movimento

Circo

25/07

14h

180 min

Livre

Gratuito

O Circo em Movimento da Sport Move oferece um dia repleto de diversão e atividades circenses para todas as idades! Com atrações como recreação, pintura de rosto e tranças de cabelo, além do delicioso sabor de pipoca e algodão doce no ar, o evento promete encantar a todos. Os participantes têm a oportunidade de interagir e se divertir com apresentações circenses e atividades como andar de perna de pau e experimentar o tecido acrobático. É uma experiência única de imersão no mundo mágico do circo, onde cada momento é uma aventura emocionante e memorável para toda a família!

Baile de Quebrada.

Música

26/07

19h

180 min

16 anos

O famoso Baile de Quebrada é um evento cultural das massas, que tem como particularidade alguns elementos específicos, como as batidas tocadas em alto som, o grave envolvente e o seu público de maioria periférica. O projeto traz consigo o estilo mais chave de São Paulo, característico de todo moleque e mina de quebrada que evidencia a realidade da periferia em seu estilo de vida. O projeto conta com artistas locais, MCS, DJs e dançarinas que promovem um pouco da cultura raiz do funk, com beats e rimas, e uma proposta de programação segura e gratuita para quem curte.

CENTRO DE MEMÓRIA DO CIRCO

Picadeiro Aberto

Circo

29/07

14h

120 min

Livre

Gratuito

O Picadeiro Aberto é um evento que proporciona um espaço de encontro entre o circo e a rua, precisamente na rua Dom José de Barros, pouco antes do seu cruzamento com a Av. São João, local que abriga diversidade artística e cultural bastante complexa, integrando no mesmo espaço imigrantes, migrantes, grafiteiros, rimadores, dançarinos e artistas circenses. É nessa efervescência cultural e artística que o Centro de Memória do Circo abre o seu picadeiro para a cultura urbana do seu entorno, com competições artísticas, apresentações e jogos circenses.

Exposição Hoje Tem Espetáculo

Exposição

Segunda a sexta das 10h às 18h

Sábados, Domingos e Feriados, das 13h às 18hrs.

(Fecha às terças)

Exposição

Livre

Gratuito

A Exposição Hoje tem espetáculo! tem curadoria de Verônica Tamaoki e projeto expositivo e gráfico de Carla Caffé. Já foi visitada por mais de 300 mil visitantes e ocupa toda a sobreloja da Galeria Olido, além de sala no térreo, estando dividida em três núcleos: Linha do Tempo, Famílias e Artistas de Destaque. Apresenta aspectos diversos da atividade circense representados em maquetes, e incorpora à área expositiva um espaço de convivência denominado Café dos Artistas. Possui cerca de 300 imagens de autores diversos, documentos tridimensionais e audiovisuais.

Encontro de Estudos da Palhaçaria (EEP)

Circo

Segundas-feiras, às 14hrs

180 min

Livre

Gratuito

O Centro de Memória do Circo recebe desde 2015 o Encontro de Estudos da Palhaçaria (EEP), coletivo independente formado por Alex Sandro Duarte, Camila Scatena, Cristiano Miranda e Rodrigo Bella Dona, que realiza encontros semanais, aberto para pesquisadores, aprendizes, profissionais e interessados pelo estudo do palhaço e seu contexto em forma geral, tendo como objetivo proporcionar uma troca de ideias e informações sobre o universo da palhaçaria.

Atualmente os Encontros ocupam o espaço no Centro de Memória do Circo e dividem sua programação em cinco tipos de ações, sendo uma maneira de se aprofundar nas diversas formas de estudo. Sendo elas:

Apresentações de números ou espetáculos (principalmente que estão em processo de criação), na sequência acontece uma roda de conversa, momento em que o artista recebe os feedbacks do público, instigando a criatividade do artista com novas ideias;

Dia de convidados de notório saber: conversas com artistas que, através de suas vivências no mundo da palhaçaria, estão dispostos a trocar conhecimento sobre suas trajetórias na arte, suas pesquisas cômicas, seus trabalhos futuros, entre outros;

Dia de filmes/documentários: a pesquisa acontece através de projeções de filmes e/ou documentários e ao final do encontro, o grupo forma uma roda de bate-papo para refletir sobre o que foi visto, aprendendo uns com os outros através da experiência individual de cada pessoa;

Dia de Estudos Teóricos: lançamento de livros, conclusões de curso, dissertações, entre outros. Sempre no fim é feita uma conversa sobre o que foi apresentado, para o grupo se aprofundar na pesquisa demonstrada.

Visitas Mediadas às Reservas Técnicas do Centro de Memória do Circo

Museologia / Visitas Mediadas

Segunda a sexta das 10h às 18h

Livre

A equipe do Centro de Memória do Circo conduz visitas mediadas às reservas técnicas para grupos, de 5 a 10 pessoas. Agende sua visita via e-mail, inscrições: memoriadocirco@gmail.com

CENTRO DE REFERÊNCIA DA DANÇA

Amendoim torrado

Espetáculo de Dança

05 e 06/07

19h

60 min

Livre

Gratuito

Amendoim Torrado explora as relações entre fábula, memória, história e experiência. O espetáculo entrelaça essas categorias em um tecido poético de coreografia e narrativa, perpassa temporalidades que religam história colonial e contemporaneidade, constituindo um espaço cênico móvel e perecível. O espaço alude ao terreno do sonho e da memória, onde o corpo é o principal veículo de vivência e propõe seu compartilhamento através da poesia, voz, música e movimento. É a partir das tensões e torções de um corpo negro masculino frente a lógicas sociais de controle e vigilância (material e simbólica), que se se constrói o campo de coreografia, situação e ação cênicas do solo. Aqui, o corpo do intérprete e sua gestualidade desenham e se tornam significantes de um cenário cujo formato resulta num contorno de Brasil com fronteiras que desobedecem à rigidez da cartografia. Um mapa não oficial construído com lirismo, suor e amendoim torrado.

Festival Knots, Nudos, Nós

Espetáculo de dança

08 e 15/07

19h00

60 min

Livre

Gratuito

Hip Hop

Espetáculo de dança

10, 24 e 31/07

19h

60 min

Livre

Gratuito

Protagoniza mulher

Espetáculo de dança

12 e 13/07

19h

60 min

Livre

Gratuito

Entre os extremos de ausência e falso protagonismo na vida de muitas mulheres periféricas, “Protagoniza Mulher” vai da música experimental e percussiva ao R&B, do rap ao samba de canção. A apresentação conta com um elenco de mulheres intérpretes bailarinas e musicistas que poetizam suas dores, direitos, afeto e presença.

O amor que sinto

Espetáculo de dança

19 e 20/07

19h

60 min

Livre

Gratuito

Gratuito

O espetáculo trata de amor em várias de suas camadas, partindo de cartas escritas e nunca entregues pelo autor na vida real. O personagem principal narra uma relação amorosa sem gênero definido, “dança na história” pelo início, meio, término e o pós término de uma relação amorosa, expondo os seus mais profundos sentimentos e poesia. O público é conduzido a se colocar no lugar da personagem em foco, e através dessa percepção, navegamos sobre os temas: Relacionamentos sólidos, frágeis, abusivos ou tóxicos, partindo de uma esfera geral. Com isso, é impossível não haver momentos em que o espectador se confunda com a persona em cena, uma vez que é um espetáculo UNIVERSAL e ATEMPORAL.

Porque o silêncio também é fala

Espetáculo de dança

26 e 27/07

19h

60 min

Livre

Gratuito

Em cena, contra-poemas, fotogramas, música, linguagens múltiplas -audiovisual/cênica/performativa – trata-se de uma poética épica-performativa que autoriza uma interação online e presencial, tipo mana a mana. É como se eu, atriz, mulher, pessoa, escrevesse uma carta e você respondesse, quase que simultaneamente, em poucas palavras. A cada encontro uma trama nada consensual, sobre coisas contemporâneas, nem sempre banais- brutalidades, corpos, amestrados, corpos birrentos, corpos caducos, metonímias poéticas, catacreses patriarcais, hipérboles do capital, feminismo, sexo e morte… – é um processo de criação que se cria na dialogia, na oralidade entre corpos falantes. Porque o silêncio também pode ser fala.

Dança X ou nossas danças

Espetáculo de dança

17 e 18/07

19h

60 min

16 anos

Gratuito

A dança “X” ou nossas danças cria uma dança coletiva que também é inspirada nas memórias e vivências das artistas e dos artistas da cena. O público, disposto em um círculo, com artistas dançando nas margens internas deste círculo, quase sempre em plano baixo e médio, que quando se levantam deste plano é para cair novamente. Uma continuidade de movimentos em círculo, com eventuais pausas determinadas pela exaustão. Também nutre a criação deste trabalho a experiência de Vagner Cruz com vivências artísticas de dança com idosas e idosos de 80 a 95 anos, em situação de extrema vulnerabilidade física. O que enlaça as duas experiências é a vulnerabilidade dos corpos ” lgbtqiapn + ” com a vulnerabilidade das pessoas idosas com as quais o artista também convive ao desenvolver seus projetos artísticos na cidade de São Paulo.

TEATRO FLÁVIO IMPÉRIO

Djs in Concert

Hip Hop

05/07

Livre

Gratuito

Djs in concert é uma apresentação de DJs, onde os mesmos se revezam na condução dos toca discos e em determinados momentos atuam juntos em suas performances, trazendo a proposta de apresentar essa arte (turntables) como suas referências musicais em remix atuais. DJ Paul – Trabalhou com as bandas: RPW; Pivete e Branco; Anjos do beco; Pavilhão 9. Durante 11 meses atuou como Produtor eventos e DJ, realizando sua primeira turnê como artista solo no período de 2016 a 2017. Em 2019 a 2020 lecionou aulas de DJ e Produção musical pela secretaria de cultura do estado de São Paulo. Realizou palestras para todo o estado de São Paulo e atuou em um programa na rádio comunitária Milênio FM. Colunista no jornal Empoderado coluna Nagulha, seguindo para sua segunda turnê com seu disco solo “asortefavoreceointrepido”, já disponível em todas as plataformas digitais.

Florescer nas Vozes Femininas

Musica – Rock in Roll

07/07

19h

60 min

Livre

Gratuito

Florescer nas Vozes Femininas é um projeto em que a Cantora Vanessa Calixto & Banda, apresentam canções que ficaram conhecidas pelo grande público nas vozes de mulheres, ícones da música brasileira e internacional, como: Zélia Duncan, Cassia Eller, Rita Lee, Amy Winehouse, Tina Turner, Elis Regina, entre outras. A primeira apresentação ocorreu em 2020, em uma live transmitida pela Casa de Cultura Antônio Marcos, em São Miguel Paulista, no formato de voz e violão, mas agora os shows foram remodelados para os palcos. O produtor e idealizador do projeto Leonardo Garcia, juntamente com a cantora Vanessa Calixto se uniram ao baixista Ronaldo Barcelo e o baterista Keko Freire, transformando assim o projeto em um espetáculo dinâmico e potente.

Brinquedo e Brincadeiras com o Povo Kaimbé

Vivência

09 e 11/07

15h

120 min

Livre

Gratuito

Conectar-se com a natureza nos afazeres do dia a dia, aprender a lidar com a terra, conhecer brincadeiras e confeccionar brinquedos, é o que se propõe na vivência com o povo Kaimbé. Uma atividade voltada para o público de férias escolares. “Ensinamos nossos filhos à medida que brincamos e contamos histórias para eles”.

Era Uma Vez Um Tirano

Teatro

12 e 19/07

15h

45 min

Livre

Gratuito

As pessoas viviam felizes no seu país. Cantavam, trabalhavam, conversavam, discutiam e tinham ideias. Até que apareceu um certo tirano, que resolveu mudar tudo e atrapalhar a liberdade dessas pessoas. Reclamou das cores e até das estrelas. Se não fossem aquelas crianças…

O Grupo Prole foi fundado em 2005, pelas atrizes e produtoras Fernanda Assef e Bruna Aragão. Desde sua fundação o grupo se dedicou a pesquisa da dramaturgia brasileira e o diálogo de grandes escritores nacionais com a realidade sócio-política do país e nossas angústias como artistas e cidadãos. “Era uma Vez um Tirano” é o primeiro teatro infanto-juvenil do grupo que encenou as peças “Homens de Papel” de Plínio Marcos, com direção de Sérgio Audi (em cartaz em São Paulo entre 2006 a 2010), e “Boca de Ouro” de Nelson Rodrigues, com direção de Flavia Pucci (com temporadas em São Paulo, capital e interior, e Rio de Janeiro entre 2012 e 2016). Em 2018 estreia “Era uma vez um tirano” adaptação de obra de Ana Maria Machado com direção de Bete Dorgam.

Sarau QUEERtura

Sarau

12/07

20h

Organizado por um coletivo apaixonado de artistas e ativistas locais, o SARAU QUEERtura promete ser uma experiência imersiva e inspiradora, trazendo à tona as vozes e as perspectivas da comunidade LGBTQIAPN+ da zona leste. O evento contará com a mais diversa variedade artistica: poesia, música ao vivo, performance, live paint e muito mais.SARAU QUEERtura está pronto para iluminar a cena cultural da zona leste de São Paulo com uma explosão de talento, criatividade e celebração da diversidade. Este evento único é uma homenagem vibrante à cultura LGBTQIAPN+ e à arte periférica, destacando os artistas e suas narrativas que muitas vezes são marginalizadas pela sociedade. Com uma programação diversificada, o SARAU QUEERtura oferecerá uma plataforma para que artistas emergentes e estabelecidos expressem suas identidades e experiências de uma forma autêntica e sem filtros. Desde performances de dança que desafiam normas de gênero até poesias que exploram temas de amor, luta e resistência, o sarau promete cativar e inspirar todos os presentes. Além disso, o SARAU QUEERtura será uma oportunidade crucial para promover a inclusão e a aceitação, criando um espaço seguro e acolhedor para indivíduos LGBTQIAPN+ e seus aliados se conectarem, compartilharem histórias e fortalecerem laços comunitários. “Estamos muito entusiasmados em trazer o SARAU QUEERtura para a zona leste de São Paulo”, disse Kido Panontim, uma das organizadoras do evento. “É fundamental que as vozes e as experiências da comunidade LGBTQIAPN+ periférica sejam celebradas e valorizadas. Este sarau é uma maneira de fazer exatamente isso – mostrar ao mundo a diversidade e a riqueza da nossa cultura.” complementa a artista. uma das fundadora da QUEERtura, um coletivo marginal focado em arte QUEER, feita por artistas LGBTQIAPN+ periféricos.

Converso com mães e roda de conversa

Intervenção e palestra

13/07

10h

120 min

Gratuito

A ação ‘Converso com mães’ é uma intervenção urbana que tem como objetivo escutar, compartilhar, trocar e conversar com outras mães. Duas cadeiras colocadas em um espaço público. Uma cadeira de frente para outra. Uma placa/convite escrito “Converso com Mães”. Letícia Bassit – atriz, escritora e mãe – está sentada em uma dessas cadeiras. Qualquer mãe que passar por aquele espaço e se sentir convocada pode se sentar e iniciar uma conversa com ela. Em uma sociedade em que as mães ficam sempre relegadas ao plano coadjuvante, em que pouquíssimos espaços públicos as acolhem, abrir uma janela de escuta ativa para mães é um ato revolucionário. O que as mães têm a dizer? O que elas não puderam falar porque não havia escuta? O que elas têm a dizer para uma outra mãe desconhecida? A possibilidade do encontro e do diálogo na rua é fazer um tipo de intervenção no cotidiano urbano que rompe com o corriqueiro, o tempo/espaço já conhecido. + Roda de conversa a partir da leitura de trechos do livro “Mãe ou Eu também não gozei”. Sentamos em roda para ler e refletir juntas e juntos sobre Parentalidade. A ideia da roda é compartilhar relatos e experiências vividas e a partir daí, conversar sobre os possíveis desdobramentos artísticos. Depois da roda, seguiremos para a oficina de escrita criativa. Como capturar experiências não codificáveis, inapreensíveis, indizíveis, inalcançáveis?

Casa de Mandacaru

Ballroom

13/07

20h

120 min

O projeto “Residência Artística – BALLROOM NA LESTE” visa realizar uma residência para jovens artistas e não artistas com ciclos de oficinas de formação que dialogam com a dança performance vinculada com a cultura ballroom com o total de 5 formações sendo elas, Vogue, Comentarista, Passarela, Beleza e Moda, categorias tradicionais de um Baile (Ballroom), afim de trocar vivências e experiências. Dessa forma os jovens artistas podem ter um suporte técnico para frequentar os bailes e poderem prosseguir em suas carreira enquanto jovens artistas. Ao final da residência será produzido um baile da (Ballroom) como forma de finalização de execução do projeto para que os residentes possam praticar suas habilidades recém adquiridas.

II ENCEF

Cultura Indigena

14/07

10h

8 horas

Livre

O II Festival ECENF – Povos Originários contempla toda riqueza e diversidade da cultura e tradição indígena. Estarão presentes mais de 16 povos, trazendo sua beleza através de cânticos sagrados, danças, rezos e rituais, palestras, vivências, rodas de conversa, contação de histórias, oficinas, exposição de artesanato e lançamento de obra literária. Ao todo serão aproximadamente 200 indígenas honrando sua história e ancestralidade. Nas apresentações artísticas, estarão presentes os cânticos e coral dos Guarani da Terra Indígena Jaraguá – Opy Mirim, Itáwera e Guarani Kyre’y Kyery Guerreiros Sagrados, e da Terra Indígena Parelheiros – Krukutu e Yy Porã, além da Dança Xondaro. O Toré, dança ritualística dos indígenas do nordeste também fará parte da programação, através da Reserva Multiétnica Filhos desta Terra de Guarulhos, dos Kariri Xocó e da Família Wassu do Grupo Kyre’ymba’py’atã. Os Tupi estarão representados por Guaraci, um artista da Tekoá Pakowaty – Aldeia Bananal, considerada a mais antiga do Estado de São Paulo (está localizada em Peruíbe). Os cânticos sagrados e músicas dos indígenas da Amazônia também estarão representados através do Acre pelos povos Noke Koi e Huni Kuin. A etnia Kariú Kariri estará representada por Joel, originário do Ceará. E para completar, a apresentação artística dos Andes – Freddy Carrillo, multi-instrumentista, um artista completo, vem diretamente de La Paz, na Bolívia para abrilhantar o Festival. O conhecimento dos Povos Originários será transmitido por meio de palestras sobre fitoterapia, ervas medicinais, cultura indígena e sabedoria ancestral – respectivamente com Simone Takuá e Awá Nimboeté, Juliana Potydju e Alaf Awá Tatá, David Popygwá e Txamõe AwãDjú Pitotó. Irão acontecer 2 rodas de conversa com os seguintes temas: mulheres indígenas e desafios e encaminhamentos para preservação das tradições indígenas. Haverá também um momento de Conexão com o Sagrado: Rezos e Orações pela Paz no Planeta e Cura da Mãe Terra com várias lideranças espirituais indígenas. O Festival conta ainda com um espaço dedicado à oficinas – pintura e artesanato tradicional (Tupi, Guarani e Pankararu), Contação de Histórias com a grande referência neste ofício – Cristino Wapichana, e Lançamento de Obrá Literária com Kara’i Djagwa Tukumbó. Etnias/Povos participantes: Aymará, Fulni-ô, Guarani, Guarani Mbya, Huni Kuin, Kaimbé, Kariboka, Kariri Xocó, Kariú Kariri, Noke Koi, Pankararé, Pankararu, Pataxó, Tupi, Tupi Guarani, Tupi Nhandeva, Wapichana e Wassu Cocal.

Festival Konts Nudos Nós – Ed. Quilombo

Festival

14/07

10h

8 horas

Livre

Gratuito

Dossiê Nushu

Dança / Performance

19/07

20h

Gratuito

Celebrar as vidas e jornadas de mulheres incríveis – conhecidas ou anônimas! Essa é a razão de ser deste cabaré, no qual uma mulher conta histórias de mulheres de diferentes lugares – e séculos – misturadas com suas próprias vivências e convida o público a um passeio por canções brasileiras que se tornaram referência pela voz de algumas de suas maiores intérpretes.

Imperio Hip Hop

Hip Hop

20/07

18h

180 min

Livre

Gratuito

O evento tem o intuito de trazer grandes nomes do Rap e suas vertentes para fazer shows imersivos para os moradores da periferia da zona leste. Estes, muitas vezes não têm acesso, nem tempo disponível para se deslocar a eventos que geralmente ocorrem na região do centro, ou mesmo para assistir um show imersivo com estrutura de palco, som e iluminação. Alguns também nem mesmo entraram num teatro. Portanto, unindo essas duas disposições, criamos o evento Império Hip Hop com a parceria com o Teatro Flávio Império, para que se tornasse possível a chance das pessoas que não tem acesso conhecerem a cultura hip hop mais de perto.

Apartamento em Trânsito

Teatro de Rua

21/07

16h

60min

Livre

Gratuito

A Trupe em Trânsito é uma coletividade de rua que nasce da articulação territorial no início de 2023, através de um movimento de ocupação de espaços públicos pela região leste de São Paulo, com intuito de preencher praças e parques do território com arte e cultura, sempre priorizando a presença de artistas locais e pessoas LGBTQIAPN+ e não-brancas. Com muito despojamento e dedicação, a Trânsito mostra que esses espaços são do povo e para o povo, com programações diversas e populares, sempre respeitando a tradição de passar o chapéu após o final das atividades, tornando digno o nosso trabalho e batalhando para exercer esse direito e perpetuar essa prática pelo território. Atualmente a Trupe é formada por 9 pessoas, todas não-cisgênero e/ou não-brancas, em processo de criação do nosso primeiro espetáculo, através do Programa VAI. Partimos do livro “Um apartamento em Urano: crônicas da travessia”, de Paul B. Preciado, procurando confrontar sua escrita tão influente e provocadora com nossas vivências, mirando nos polos “espetacularização” e “intimidade”. Rapidamente os motes “serpente” e “sonhos/pesadelos” surgiram e, desde então, guiam o processo. Quais corporeidades podem sonhar? À quem o sonho é possível? E o pesadelo, é só a nossa realidade? Como é se apoderar da rua quando os olhares já estão sempre mirados para nós?

Carnaval Futuro

Teatro

26 e 27/07

20h

60min

Livre

Gratuito

O Carnaval em plena emergência climática. Um desfile em um momento em que as condições climáticas estão adversas, os eventos ao ar livre impedidos, a atmosfera é tóxica. A pandemia de um século atrás da gripe espanhola, foi sucedida por uma revolução comportamental. Tal fato tem registro em livros como “Orfeu Extático na Metrópole” que conta a explosão de eventos de massa e do carnaval em São Paulo até a célebre coluna de Nelson Rodrigues na antologia de crônicas “A Menina sem Estrela: Memórias”. De repente, passou a gripe. Ninguém pensava nos mortos atirados nas valas, uns por cima dos outros. Lá estavam, humilhados e ofendidos, numa promiscuidade abjecta. A peste deixara nos sobreviventes, não o medo, não o espanto, não o ressentimento, mas o puro tédio da morte. Eu me lembro de um vizinho perguntando: -“Quem não morreu na Espanhola?” O autor segue dizendo que quem morreu foram os costumes, o “Rio de Machado de Assis”. Quantas mudanças não estão por vir em Carnavais Futuros?

Atualmente, o Núcleo pesquisou as origens do Carnaval: as procissões religiosas e as Saturnálias, o nascimento e a repressão do samba, e como a colonização foi deixando marcas e cerceando espaços para manifestação popular para apontar para o futuro.

POLO CULTURAL CHÁCARA DO JOCKEY

Família Dell Agnollo: 70 anos de Amor ao Circo

Circo

14/07

14h e 16h

120 min

Livre

Gratuito

Mini Circo Vai Vai Criança Feliz tem a honra de apresentar o espetáculo temático circense “Família DELL AGNOLLO: 70 Anos de Amor ao Circo”. Em um envolvente show, mergulharemos na história dessa tradicional família circense, destacando de maneira autêntica e dinâmica os números clássicos do Circo Tradicional de Lona.

Povo Brasileiro – Graffiti

Artes Visuais

28/07

12h às 18h

360 min

Livre

Gratuito

No coração das cidades movimentadas e das paisagens serenas do Brasil existe uma diversidade que transcende fronteiras e cativa o mundo. Na arte, essa diversidade vibrante encontra expressão em inúmeras formas: em cores e na celebração da ascendência indígena, africana, europeia e asiática. É a sua mistura única de tradições, línguas e costumes que forma a própria estrutura da identidade brasileira.

Chá da Alice

Teatro

28/07

11h

60 min

Livre

Gratuito

Inspirado na história “Alice no País das Maravilhas” e no filme de Tim Burton, a Yeshua Produções criou o evento “Chá da Alice”. A trama segue Alice enquanto ela decide voltar ao País das Maravilhas para reencontrar seus amigos. Em parceria com o Chapeleiro Maluco, eles preparam um chá especial. No entanto, a Rainha Vermelha descobre que não foi convidada, causando confusão e diversão.

Exposição Aterramento

Exposição

28/07

12h às 18h

30 dias

Livre

Gratuito

A exposição Aterramento é a arte de se fazer uma cone?hãö com toda a terra. O artista socioambiental, Alex ?üdãö utilizando o chão, folhas, galhos, colhidos nas periferias, como matéria-prima para suas obras de pinturas, Bio escultura, Graffiti e instalação. ?üdãö, acessa sua ancestralidade e promove a sustentabilidade em suas intervenções. Cada pincelada conta uma história, cada cor reflete a diversidade que não apenas trazem beleza para as ruas, mas também inspiram mudanças positivas em nossas comunidades.

Mestre de Cerimônia – Leticia

Música

28/07

13h às 18h

300 min

Livre

Gratuito

Workshop de Iniciação à Fotografia

Workshop

28/07

10h às 12h

120 min

Livre

Gratuito

Workshop de Iniciação ao Violão

Workshop

28/07

10h às 12h

120 min

Livre

Gratuito

Festa Julina PCJ – Forró

Música

28/07

10h às 12h

60 min

Livre

Gratuito

Festa Julina PCJ – Rodrigo Flores

Música

28/07

13h

60 min

Livre

Gratuito

Festa Julina PCJ – Iran e Ivan

Música

28/07

14h

60 min

Livre

Gratuito

Festa Julina PCJ – Ney Dantas

Música

28/07

16h

60 min

Livre

Gratuito

Festa Julina PCJ – Forró

Música

28/07

17h

Presencial

Praça da Balança

60 min

Livre

Gratuito