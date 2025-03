Centros Culturais da capital paulista apresentam programação gratuita variada em abril

Os Centros Culturais da capital paulista estão promovendo uma programação diversificada e gratuita durante o mês de abril, com uma variedade de atrações que englobam teatro, danças, musicais e performances circenses, voltadas tanto para adultos quanto para crianças.

As atividades têm início na sexta-feira, dia 4 de abril, às 20h, no bairro do Cangaíba, com o espetáculo “Já Imaginô?!”, apresentado por Alexandre Roit. Esta performance convida o público a explorar um mundo imaginário de forma leve e divertida, onde os limites entre realidade e fantasia se tornam indistintos, estimulando a criatividade e a imaginação dos espectadores.

Nos dias 7 e 15 de abril, às 14h, o Centro de Memória do Circo, localizado no Centro Histórico da cidade, será palco do Encontro de Estudos da Palhaçaria (EEP). Este evento é organizado por um coletivo independente que conta com a participação de Alex Sandro Duarte, Camila Scatena, Cristiano Miranda e Rodrigo Bella Dona. Os encontros são abertos a pesquisadores, estudantes e profissionais interessados no estudo da palhaçaria, promovendo um espaço para a troca de ideias e conhecimentos sobre essa arte tão rica e multifacetada.

A programação dos Centros Culturais reflete o compromisso da cidade em fomentar a cultura e proporcionar acessibilidade às artes para toda a população.

