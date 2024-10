Centro Universitário São Camilo abre inscrições para vestibular de cursos presenciais

O Centro Universitário São Camilo, instituição com nota 4 no Conceito de Curso do Ministério da Educação (MEC) e nota máxima no Conceito Institucional do MEC, abriu inscrições para o processo seletivo de seis cursos de Graduação presenciais e a distância.

Na modalidade presencial são oferecidos cursos de Bacharelado em Biomedicina, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Nutrição e Psicologia, com início previsto para o primeiro semestre de 2025.

As inscrições podem ser realizadas de 1º de outubro de 2024 a 28 de fevereiro de 2025 pelo site https://saocamilo-sp.br/vestibular.

Critérios de seleção:

A admissão dos candidatos será feita por meio de quatro critérios:

A primeira opção é pelo aproveitamento da nota do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) desde 2010. Para bacharelados: o candidato deverá ter no mínimo 450 pontos (média das 4 notas da prova objetiva), e não ter zerado a redação.

Para os cursos tecnológicos e licenciatura (presencial e EAD), o candidato deverá ter no mínimo 400 pontos (média das 4 notas da prova objetiva), e não ter zerado a redação. Quem preferir concorrer por meio da Redação Agendada será aplicada uma redação presencial em um dos campi e/ou polos da instituição, a ser realizada em data escolhida pelo candidato dentre as disponibilizadas no sistema de agendamento, de acordo com o curso, campus, período e vagas.

O Aproveitamento dos Processos Seletivos anteriores, realizados no Centro Universitário São Camilo, será feito exclusivamente para quem participou das edições de 2024/1 e 2024/2, podendo utilizar o resultado final sem a necessidade de realizar nova prova.

Já no Processo Seletivo Internacional serão aproveitadas as notas do IB – Internacional Baccalaureate Diploma obtidas em escolas nacionais ou estrangeiras desde 2017, com índice igual ou superior a 24 pontos.

No Processo Seletivo Internacional o candidato deverá realizar a inscrição conforme prazos estabelecidos acima e após efetivação do pagamento da taxa de inscrição, deverá obrigatoriamente enviar cópia do sumário dos resultados do programa de IB (resultado oficial) para o e-mail: [email protected].

Para todas as modalidades, as inscrições são realizadas via Internet pelo site https://saocamilo-sp.br/vestibular onde deve ser feito o preenchimento do formulário e emissão do boleto bancário para pagamento da taxa.

Não é cobrada taxa de inscrição dos candidatos que participarem da seleção via nota do Enem ou por aproveitamento dos processos seletivos anteriores. Para os que escolherem o processo seletivo agendado ou o internacional será necessário o pagamento de uma taxa de R$ 40,00.