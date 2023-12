Centro Paula Souza: prorrogadas as inscrições para capacitação sobre ensino híbrido

A Unidade do Ensino Médio e Técnico (Cetec) do Centro Paula Souza (CPS) prorrogou o prazo de inscrições para o segundo Encontro de Práticas de Ensino Híbrido e Metodologias Ativas. Professores, coordenadores e gestores de Escolas Técnicas (Etecs) e Faculdades de Tecnologia (Fatecs) estaduais têm até terça-feira (5) para se inscrever pelo Portal do Participante.

O conteúdo programático do curso propõe debates a respeito dos efeitos e das consequências éticas da inteligência artificial na Educação Profissional e Tecnológica (EPT), bem como dos desafios e necessidades da educação midiática, incluindo as práticas de ensino híbrido.

A capacitação está prevista para ocorrer no próximo dia 12 de dezembro, na modalidade online, com transmissão em tempo real pelo canal da Cetec no Youtube.