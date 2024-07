Centro Paula Souza levará mais de 4 mil alunos para Campus Party Brasil

A 16ª edição da Campus Party Brasil (CPBR16) começa na próxima terça-feira (9), no Expo Center Norte, na Capital. Considerado um dos maiores festivais de tecnologia, empreendedorismo e ciência do mundo, com mais de 70 edições realizadas em 30 países, o evento receberá mais de 4 mil professores e estudantes de 74 Escolas Técnicas Estaduais (Etecs) e 27 Faculdades de Tecnologia do Estado (Fatecs).

A Campus Party ocorre até domingo (14) e oferece um ambiente imersivo de disrupção, educação, inovação e criatividade. O Centro Paula Souza (CPS) participará com palestras e exposições de projetos.

Exposição de projetos e palestras

Durante a feira, 20 projetos de alunos de Etecs e Fatecs serão apresentados no espaço Startup 360º. “Acreditamos que a participação da instituição no evento será uma oportunidade de aprender sobre as últimas tendências em tecnologia, inovação e empreendedorismo, além de criarmos laços e expandirmos o nosso network”, comenta a coordenadora de projetos do CPS, Sirlei Rodrigues do Nascimento.

Confira a programação

Serviço:

Campus Party Brasil 2024 (CPBR16)

Data: 9 a 14 de julho de 2024

Local: Expo Center Norte

Endereço: Rua José Bernardo Pinto, 333 – Vila Guilherme, São Paulo – SP