Centro Paula Souza é destaque do programa CiberEducação

O Centro Paula Souza (CPS) conquistou o vice-campeonato nacional na nona edição do programa CiberEducação, promovido pela Cisco no Brasil, na categoria Redes, a principal disputa. Trinta unidades participaram do concurso, entre equipes de Escolas Técnicas (Etecs) e Faculdades de Tecnologia (Fatecs) estaduais.

“Esta é uma importante premiação na área de segurança da informação, que reconhece a qualidade da capacitação oferecida para um mundo cada vez mais digital e interconectado”, comentou o professor do CPS responsável pela parceria, João Carlos Lopes Fernandes.

Ao todo, três professores se destacaram internamente pela grande mobilização de alunos. Em primeiro, o professor William Galvão, da Fatec de Santana de Parnaíba, coordenador do curso de Segurança da Informação, responsável pelas disciplinas de gerenciamento de redes de computadores, planejamento e implementação de serviços em redes de computadores.

“Os programas CiberEducação e CiberSegurança são fundamentais na preparação dos alunos para os desafios do mundo digital. Mobilizamos os jovens envolvendo projetos práticos e desafios em equipes, com atividades integradas ao conteúdo das disciplinas”, conta.

O segundo destaque foi o professor Alberto Ciarcia Júnior, responsável pelas disciplinas de redes de comunicação de dados, internet protocolos e segurança da informação, da Etec Jorge Street, de São Caetano do Sul, seguido pelo professor Ronan Zenatti, da Administração Central.

“Segurança da informação é um dos assuntos mais discutidos em aula, despertando muita curiosidade e preocupação. Conseguimos engajamento de quase 100% dos alunos de Desenvolvimento de Sistemas e Tecnologia da Informação”, comemora o professor Alberto.

Segurança cibernética

O programa CiberEducação oferece cursos voltados à segurança cibernética em parceria com institutos educacionais de 190 países. A primeira fase incluiu uma maratona de conhecimento em conjunto com instituições parceiras do NetAcad, em que foi oferecido um curso exploratório de cibersegurança, etapa inicial para a qualificação nos cursos profissionalizantes subsequentes. Ao final do programa, os alunos que completaram todas as etapas com sucesso tiveram oportunidade de concorrer a vagas de estágio e emprego.

“Essa realização fortalece o compromisso do Centro Paula Souza com a formação de profissionais qualificados, prontos para enfrentar os desafios do mercado de trabalho”, completou João.

