Fatecs podem ter aulas remotas devido à onda de calor que assola SP

A superintendência do Centro Paula Souza divulgou um memorando que autoriza as unidades das Escolas Técnicas Estaduais (Etecs) e das Faculdades de Tecnologia (Fatecs) a transformarem as aulas presenciais em remotas, em resposta à previsão de uma onda de calor no estado.

O documento, assinado pelo diretor superintendente Clóvis de Souza Dias, enfatiza a necessidade de proteger a integridade e o bem-estar da comunidade acadêmica, diante das altas temperaturas esperadas entre 24 de fevereiro e 1º de março de 2025. Ele destaca que as mudanças climáticas e os alertas de instituições meteorológicas exigem ações preventivas.

Além disso, o memorando ressalta que pesquisas científicas demonstram que condições climáticas extremas podem afetar negativamente a capacidade de concentração, o desempenho dos alunos e a saúde de todos os envolvidos, especialmente em locais sem climatização adequada. O texto adverte sobre os riscos associados ao calor intenso, como desidratação e exaustão térmica, que são particularmente preocupantes para grupos mais vulneráveis.

Com isso, a responsabilidade pela avaliação das condições das unidades foi delegada aos diretores. Eles devem determinar se é necessário mudar para aulas remotas caso as instalações não possuam climatização suficiente para garantir o conforto da comunidade acadêmica durante o período crítico.

Um exemplo prático dessa decisão pode ser observado na Fatec do Bom Retiro, situada na região central da capital paulista, que já comunicou seus alunos sobre a alteração no formato das aulas nesta semana. Embora o prédio tenha ar-condicionado nos ambientes de aula, relatos de alunos indicam que os equipamentos são antigos e frequentemente não funcionam adequadamente.

A superintendência não mencionou quaisquer iniciativas para modernizar ou instalar novos aparelhos nas instituições que carecem dessa infraestrutura. Em resposta a questionamentos, a direção do Centro Paula Souza assegurou que está implementando medidas para aumentar o sistema de climatização nas Etecs e Fatecs do estado.

Conforme reportado pela Folha, um estudo realizado pelo CIEPP (Centro de Inovação para a Excelência das Políticas Públicas) revela que apenas 33% das salas de aula nas escolas públicas brasileiras são climatizadas. No setor privado, esse percentual é ligeiramente superior, alcançando 47%. Esses dados foram extraídos do Censo Escolar 2023.

O Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais), responsável pela condução do Censo Escolar, considera climatizadas as salas que dispõem de sistemas como ar-condicionado, aquecedores ou climatizadores.