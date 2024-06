Centro Paula Souza assina parceria com cônsul-geral dos EUA

A diretora-superintendente do Centro Paula Souza (CPS), Laura Laganá, recebeu nesta sexta-feira (21) um grupo de integrantes do Consulado Geral dos Estados Unidos da América em São Paulo, na Administração Central do CPS, na Capital. Durante o encontro foi firmado um acordo de cooperação para instalação de um escritório do EducationUSA na instituição.

“Será um prazer receber uma sede do EducationUSA no Brasil e trazer oportunidades de sequência nos estudos para nossos alunos de escola pública”, declarou a diretora-superintendente do CPS.

A iniciativa do Departamento de Estado norte-americano abrange uma rede internacional com mais de 400 centros de orientação, que oferecem informações precisas e atualizadas sobre oportunidades de estudo em instituições de Ensino Superior daquele país. Como membro do EducationUSA, o CPS receberá credenciais para fornecer documentações estudantis em inglês, sem necessidade de contratação de tradutor juramentado.

“Estamos em processo de internacionalização e recebemos diversos pedidos de documentação de egressos que hoje estudam no exterior. Desta maneira, o processo será feito sem intermediários e sem custos adicionais”, explica a assessora de Relações Internacionais do CPS, Marta Iglesis Farrero.

Oportunidade acadêmica

Assim que for selecionado o professor responsável, o novo escritório terá funcionamento de 20 horas semanais no Centro de Capacitações do CPS, no bairro Santa Ifigênia, na Capital, com opção de acesso remoto pelo site educationusa.state.gov. A proximidade auxilia ainda na obtenção de bolsas de estudo de instituições públicas e privadas.

“Pela qualidade do ensino, os alunos do CPS são bons candidatos para fazer a prova do programa de bolsa de estudos por oportunidade acadêmica”, afirma o assessor cultural do Consulado dos Estados Unidos em São Paulo, Marcos Hirata. “O exame é uma maneira de viabilizar o estudo tanto em universidades mais tradicionais, como Harvard, como nas mais específicas, por área de conhecimento”, explica.

Também participaram do encontro o coordenador da Unidade do Ensino Médio e Técnico (Cetec), Almério Melquíades de Araújo; o coordenador de Projetos Colaborativos Internacionais da Unidade de Ensino Superior de Graduação (Cesu), Osvaldo Succi Jr.; a coordenadora da Unidade de Infraestrutura, Bruna Fernanda dos Santos Ferreira; e a adida cultural do Consulado Geral dos Estados Unidos em São Paulo, RaeJean Stokes.