Centro Olímpico divulga lista de aprovadas para 2ª fase da peneira de futebol feminino

O Centro Olímpico de Treinamento e Pesquisa (COTP), da Prefeitura de São Paulo, divulgou na última segunda-feira (24), a lista de aprovadas para a 2ª fase da peneira de futebol feminino sub-17 e sub-20. As atletas devem comparecer no local nos dias 26, 27 e 28 de fevereiro, nos horários indicados para cada categoria.

O espaço da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer (SEME) tem a missão de promover o desenvolvimento de atletas e equipes em busca do aperfeiçoamento físico e técnico e, através da peneira, abriu as portas para novas promessas do futebol feminino iniciarem suas carreiras com o pé direito.

SEGUNDA FASE

Confira no link abaixo a lista de atletas aprovadas para a segunda fase da Peneira. Para a etapa, basta comparecer nas datas e horários indicados. É necessário comparecer nos 3 dias:

LISTA SEGUNDA FASE | FUTEBOL FEMININO

Sub-17: Comparecer nos dias 26, 27 e 28/02 | 17h30 às 19h

Sub-20: Comparecer nos dias 26. 27 e 28/02 | 19h às 20h30

A seguir estão as instruções sobre a segunda fase:

Obrigatório levar:

Documento com foto

Qualquer documento com foto será obrigatório para dar andamento ao processo seletivo.

Importante levar:

Alimentação e água

Comida e bebida não será oferecida pelo Centro Olímpico, é de suma importância que o atleta carregue consigo esses produtos.

Protetor Solar

Algumas peneiras ocorrerão a céu aberto, portanto poderá ser preciso a utilização de protetor solar, e o Centro Olímpico não fornecerá o equipamento ou semelhantes

Repelente

Para atividades ao ar livre, o repelente muitas vezes se torna necessário, ainda mais se o atleta possuir reações alérgicas a picadas de insetos que podem atrapalhar durante as provas.