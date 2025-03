Centro Olímpico divulga lista de aprovadas na peneira de futebol feminino

O Centro Olímpico de Treinamento e Pesquisa (COTP), equipamento da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer (SEME), divulgou a lista das atletas aprovadas na peneira de futebol feminino

Clique aqui e confira a lista.

Agendamento da matrícula

As atletas aprovadas em definitivo na Super Peneira deverão realizar o agendamento da matrícula de 06/03/2025 a 20/03/2025 com a equipe de assistência social do Centro Olímpico por telefone, nos números (11) 3396-6582 e (11) 3396-6510. O horário de atendimento para o agendamento da matrícula será das 09h às 12h, e das 13h às 17h.

Neste atendimento por telefone, a equipe de assistência social agendará o dia e horário em que o participante aprovado deverá estar presente presencialmente no Centro Olímpico para a realização da matrícula. Caso o participante aprovado seja menor de idade, o agendamento da matrícula deverá ser feito pelo pai, mãe ou responsável legal.

Realização da matrícula

O participante aprovado deverá comparecer presencialmente ao Centro Olímpico para a realização da matrícula no dia e horário agendados com a equipe de assistência social. Caso o aprovado seja menor de idade, será obrigatório o acompanhamento do pai, mãe ou responsável legal no momento da matrícula.

Documentos necessários para a matrícula

No dia da realização da matrícula, o participante aprovado deverá entregar os seguintes documentos em cópia simples (uma cópia para cada documento):

– RG;

– CPF;

– RG do responsável;

– Cartão do SUS

– Carteira de Vacinação;

– Comprovante de vacinação COVID;

– Comprovante de endereço com CEP;

– Comprovante de matrícula escolar do ano corrente com horário de turno escolar;

– Ficha de Saúde PAR-Q;

– Ficha Pessoal.

Além dos documentos acima mencionados, o aprovado deverá entregar duas fotos 3×4 recentes, além dos seguintes formulários já preenchidos:

– Requerimento de Participação em Treinamento

– Ficha de Saúde PAR-Q

– Ficha Pessoal