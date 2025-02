Centro Olímpico de SP abre peneira para futebol feminino sub 17 e sub 20

O Centro Olímpico de Treinamento e Pesquisa (COTP), referência na formação de atletas, abriu mais uma peneira de futebol feminino para as categorias Sub-17 e Sub-20, que teve suas inscrições abertas de 05 a 16 de fevereiro. Focado em desenvolver novos atletas, o COTP oferece estrutura de excelência e acompanhamento técnico especializado para quem busca crescer no esporte. Confiras as informações sobre as turmas da peneira de futebol feminino:

Sub17 – Manhã – 22/02

Turma 1 – 8h00 às 9h20

Turma 2 – 9h20 às 10h40

Turma 3 – 10h40 às 12h00

Sub20 – Tarde – 22/02

Turma 1 – 13h00 às 14h20

Turma 2 – 14h20 às 15h40

Turma 3 – 15h40 às 17h00

Endereço: Rua Pedro de Toledo, 1651 – Vila Clementino



Confira abaixo os nomes de cada turma:

Turmas do Sub-17

Turmas do Sub-20

Obrigatório levar:

Documento com foto

Qualquer documento com foto será obrigatório para dar andamento ao processo seletivo.

Importante levar:

Alimentação e água

Comida e bebida não será oferecida pelo Centro Olímpico, é de suma importância que o atleta carregue consigo esses produtos.

Protetor Solar

Algumas peneiras ocorrerão a céu aberto, portanto poderá ser preciso a utilização de protetor solar, e o Centro Olímpico não fornecerá o equipamento ou semelhantes.

Repelente

Para atividades ao ar livre, o repelente muitas vezes se torna necessário, ainda mais se o atleta possuir reações alérgicas a picadas de insetos que podem atrapalhar durante as provas.