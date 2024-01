Centro Odontológico do Fundação amplia a capacidade de atendimento em 30%

O prefeito de São Caetano do Sul, José Auricchio Júnior, a secretária de Saúde, Regina Maura Zetone, e o reitor da USCS (Universidade Municipal de São Caetano do Sul), Leandro Prearo, assinaram nesta terça-feira (23/1) convênio para a ampliação do atendimento no Centro de Especialidades Odontológicas II – Clínica-Escola Municipal, do Bairro Fundação. O documento autoriza a cessão parcial do espaço público para estágio supervisionado aos estudantes de Odontologia da USCS, que terá 15 consultórios sob sua responsabilidade – os outros 10 serão utilizados pelas equipes da Prefeitura.

“O Bairro Fundação tem hoje a maior concentração de serviços de Saúde de São Caetano. Só neste conjunto, reunimos o Centro de Especialidades Odontológicas, o Centro de Especialidades Médicas, o Cepadi (Centro de Prevenção e Assistência às Doenças Infecciosas), o Laboratório Dib Metran e o SerTrans. Além disso, temos no bairro o Caism (Centro de Atenção Integral à Saúde da Mulher), escolas reformadas, o novo Parque Província de Treviso e ruas recapeadas”, destacou Auricchio.

CEO II

O Centro de Especialidades Odontológicas II – Fundação conta com 25 consultórios. “Com a assinatura do convênio com a universidade, dividimos a responsabilidade pela utilização dos consultórios. Além disso, teremos horário de atendimento estendido até 21h, o que possibilitará aumento de 30% na quantidade de atendimentos ao mês, passando de 1,3 mil para quase 1,7 mil”, explicou Regina Maura.

A unidade atenderá as mesmas especialidades do Centro de Especialidades Odontológicas do Bairro Nova Gerty: endodontia, periodontia, prótese, cirurgia bucomaxilofacial, odontopediatria, ortodontia, clínica geral e pacientes com necessidades especiais.

São Caetano tem um total de 49 consultórios odontológicos, somando CEO I, CEO II, Hospital Municipal de Emergências Albert Sabin, UBSs, CISEs, Cepadi e unidades móveis. São, em média, 25,3 mil consultas ao mês, sendo 21 mil na Atenção Básica, 3 mil no CEO Nova Gerty e 1,3 mil no CEO Fundação – 76 dentistas atuam na rede.