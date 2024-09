Centro Hospitalar Municipal de Santo André recebe prêmio ‘Amigo do Transplante’

Nesta sexta-feira, 27 de setembro, é comemorado o Dia Nacional da Doação de Órgãos, data criada para aumentar o debate sobre este assunto tão importante e que, literalmente, salva vidas. E para celebrar a data, o Centro Hospitalar Municipal de Santo André (CHMSA) recebeu na última quarta (25) uma homenagem em reconhecimento ao trabalho realizado na área.

O prêmio ‘Amigo do Transplante’, oferecido pela Organização de Procura de Órgãos do Instituto Dante Pazzanese, foi dado a Santo André em razão de o CHMSA, somente entre janeiro e agosto de 2024, ter realizado 11 captações bem sucedidas de órgãos, os quais foram levados a 24 pacientes que, a partir de então, ganharam uma nova oportunidade de vida. O diretor do CHMSA, Dr. Willian Faria, foi quem recebeu o troféu.

O Centro Hospitalar Municipal de Santo André promove ainda uma campanha de conscientização para esclarecer dúvidas, desmistificar a doação de órgãos e incentivar que as famílias conversem sobre o tema, o qual é um ato de solidariedade e amor ao próximo, oferecendo esperança a quem está em uma fila aguardando pelo transplante.

Para quem deseja se tornar um doador de órgãos, o primeiro passo é avisar a família sobre essa vontade. Isso porque, no momento da morte, a equipe médica do hospital só poderá realizar a doação se os familiares diretos autorizarem o procedimento. Portanto, ter essa conversa e deixar claro o seu desejo em vida é fundamental.

A partir de então, médicos realizam exames para avaliar a viabilidade dos órgãos, condição clínica do doador, compatibilidade dos órgãos e quais podem ser transplantados, entre coração, fígado, pulmões, rins, pâncreas e córneas. O passo seguinte é procurar os receptores compatíveis, busca realizada por meio de Central Nacional de Transplantes, para depois serem feitas a cirurgia de retirada, o transporte e o transplante.