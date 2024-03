Centro Histórico de SP sedia o maior festival de inovação e tecnologia

O Centro Histórico de São Paulo sedia, a partir desta quinta-feira (14) e até sábado (16), a terceira edição do Cidade do Futuro, maior festival de inovação e sustentabilidade do país. A abertura do evento será realizada a partir das 14h no Edifício Martinelli, que completa seu primeiro centenário. Os ingressos estão disponíveis no site da Sympla, de forma gratuita, até a data do encerramento. Clique aqui para ter acesso às inscrições e à programação.

O Cidade do Futuro é promovido pela Prefeitura, em parceria com a Associação Esportiva e Cultural CNB, a consultoria OFUTURO e o movimento TodospeloCentro. “A construção do Martinelli chega ao seu centenário sendo uma das obras mais icônicas da cidade. Assim, não haveria outro lugar para receber a cerimônia de abertura”, destacou o secretário de Inovação e Tecnologia, Bruno Lima.

Realizado por meio da Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia, o evento contará com mais de 200 palestras, 20 arenas e o apoio de 50 organizações, distribuídos pela região central durante os três dias.

A edição 2024 do Festival Cidade do Futuro, realizado anteriormente nos anos de 2019 e 2023, tem como tema os 11 Eixos de Transformação delineados pela ONU (Organização das Nações Unidas). Durante sua realização serão possíveis conexões com lideranças, especialistas, empreendedores e executivos da área, em um ecossistema de diálogo e colaboração para apresentar estratégias e ações da Prefeitura com o objetivo de tornar São Paulo uma cidade mais sustentável, verde, inovadora, resiliente e que garanta o bem-estar das futuras gerações.