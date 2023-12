SP: Centro Dia para o Idoso realizou 1° desfile sustentável e inclusivo

O Primeiro desfile sustentável e inclusivo do Centro Dia para o Idoso (CDI) — Santa Clara mobilizou aproximadamente 200 pessoas na última sexta-feira (24) em torno de ideias sustentáveis através da arte na moda.

Realizado em conjunto com os adolescentes da Casa de Oportunidades, o desfile inovador teve como proposta a união das duas gerações para transformar em arte materiais usados no dia a dia, que muitas vezes são descartados. Roupas como saia de folhas secas e até mesmo um vestido de noiva feito com copos descartáveis desfilaram na passarela.

Atendida pelo Centro Dia para o Idoso (CDI) — Santa Clara há três meses, Julieta Magla Pereira, de 87 anos, que também desfilou na apresentação, disse que, apesar de ter sentido receio de ficar diante de tantas pessoas, oportunidades como estas são essenciais para voltar a ter uma vida ativa. “Eu era um pouco triste, mas esse lugar melhorou a minha vida. Posso dizer que o meu coração está mais feliz”, contou.

Além do desfile, os participantes também puderam acompanhar uma exposição exclusiva de quadros históricos.

A gerente do serviço Maria Gomes, 41, explica que os vínculos afetivos dos idosos com os mais novos são fundamentais para o desenvolvimento das gerações, principalmente do ponto de vista de valorização dos mais velhos. “Nosso intuito foi aumentar a relação do idoso com as crianças e adolescentes para que os mais novos possam reconhecer a importância da experiência dos mais velhos para geração deles. Incentivar o respeito e a criação de vínculos. Queremos reconstruir laços”.

Georgina Isabel, de 70 anos, disse que eventos sustentáveis ensinam e incentivam as pessoas a adotarem boas práticas em sua rotina. Atendida pelo CDI Santa Clara há seis meses, ela relata que conhecer o serviço mudou completamente sua vida. “Aqui é um lugar aconchegante e cheio de amor. Cuidam de nós em todos os momentos. Depois que eu conheci o serviço, passei a cuidar da minha casa e de mim e consegui resgatar boas lembranças da minha infância. Não existe dinheiro que pague isso. Aqui voltei a viver!”, declarou

Rede Socioassistencial

O Centro Dia para Idosos (CDI) é um serviço destinado a atenção e cuidados de pessoas idosas em situação de vulnerabilidade social e com grau de dependência para os cuidados pessoais. O serviço ainda oferta atividades para o fortalecimento de vínculos afetivos, autonomia e inclusão social.

Contando com uma equipe multidisciplinar para atender aos cuidados deste grupo, a rede socioassistencial conta, atualmente, com 25 CDIs espalhados pela cidade, disponibilizando um total de 750 vagas.