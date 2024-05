Centro de SP: polícia identifica 82 infratores violando medidas cautelares

As Polícias Civil e Militar identificaram 82 infratores violando as medidas cautelares impostas pela Justiça. O grupo frequentava as cenas abertas de uso, no centro de São Paulo. A ação aconteceu na noite de quarta-feira (29), durante a fase da Operação Resgate, realizada com o objetivo de combater o tráfico de drogas na região do fluxo, nos Campos Elíseos.

Conforme a Polícia Civil, o benefício concedido prevê uma série de restrições para aqueles que estão nas ruas respondendo em liberdade ou que receberam a liberdade condicional. Quem é flagrado descumprindo essas medidas pode ter o direito de estar nas ruas cassado. A Justiça paulista será comunicada sobre os infratores identificados no fluxo ontem violando as ordens judiciais.

Ao todo, 938 pessoas foram qualificadas frequentando o local, sendo a maioria homens, de acordo com o balanço da operação. Os policiais identificaram dois criminosos que constavam como foragidos no sistema do Poder Judiciário. Eles foram capturados e encaminhados ao 12º Distrito Policial (Pari), onde a ocorrência foi registrada.

Uma mulher suspeita de tráfico de drogas foi presa em flagrante pelos agentes de segurança. Ela carregava uma barra de crack e quase R$ 230 em espécie. Segundo os policiais, “o entorpecente, após fragmentado em diversas porções, é comumente comercializado entre os usuários no local”. O delegado de plantão solicitou a conversão da prisão em flagrante em preventiva.

Os policiais localizaram com os frequentadores do fluxo 67 itens perfurocortantes, como tesouras, facas e pedaços de ferro. O material foi apreendido.

Durante a qualificação, os agentes identificaram um usuário que desejou o acolhimento para tratamento da dependência química. Ele foi conduzido pelos policiais até o Hub de Cuidados de Crack e Outras Drogas, serviço do Governo do Estado que oferece atendimento e encaminhamento para unidades terapêuticas. No local, os pacientes passam por triagem e são entrevistados pela equipe multidisciplinar de saúde.

Participaram dessa fase da Operação Resgate no centro da capital paulista 56 policiais civis, 89 militares e 55 guardas civis metropolitanos. Houve a participação do serviço de zeladoria do município após a ação.