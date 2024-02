Centro de São Paulo: homicídios, roubos e furtos caem na região do fluxo em 2023

Os principais indicadores criminais na região do fluxo, no Santa Ifigênia, no centro de São Paulo, caíram ao longo de 2023, revertendo uma tendência de alta percebida nos primeiros meses do ano passado. As ações desencadeadas pela Secretaria da Segurança Pública com apoio de outros órgãos do governo estadual e do município resultaram na melhoria da segurança na região, uma antiga demanda dos moradores.

Conforme o balanço da SSP, em um ano, os homicídios, estupros, roubos e furtos sofreram redução nas áreas do 3º Distrito Policial (Campos Elíseos) e do 77º (Santa Cecília), que compreendem os registros de ocorrências na região do fluxo, nas cenas abertas de uso.

Os roubos no geral tiveram uma redução de 12,9% ao longo de 2023, passando de 9.204 casos (em 2022) para 8.019 no ano passado, ou seja, 1.185 crimes foram evitados na região. Os furtos também tiveram uma variação positiva de 1,5%, com 15.479 registros.

Os roubos de veículos, quando há emprego de violência, recuaram 24,1%. No ano passado, foram elaborados 41 boletins de ocorrências. Já em 2022, foram 54 crimes. Ao longo do ano passado, 358 furtos de veículos foram comunicados à Polícia Civil na região do fluxo.

Os homicídios dolosos também diminuíram. Foram 12 casos ao longo de 2023, contra 17 registrados em 2022. Ainda no ano passado, a polícia registrou dois casos de latrocínio.

Os estupros caíram 25,5%, passando de 47 casos em 2022 para 35 no ano passado.

Reversão nos índices criminais na região do fluxo

A atual gestão da SSP reverteu o cenário de 15 meses seguidos de alta nos índices criminais que se estendia desde 2022 no entorno do fluxo, no Santa Ifigênia.

Na área da 1ª Delegacia Seccional (Centro), mais de 6,5 mil pessoas foram presas e apreendidas no ano passado, um aumento de 25,9% em comparação a 2022. A quantidade de armas de fogo ilegais retiradas das ruas cresceu em cerca de 75,2%. Mais de 2,5 toneladas de entorpecentes foram apreendidas no período no centro da capital.