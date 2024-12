Centro de São Paulo deve receber R$ 5 bi em investimentos nos próximos três anos

A Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo (Setur-SP) realizou nesta quarta-feira, 11, em sua sede, na capital paulista, a segunda reunião do Conselho Gestor do Distrito Turístico Urbano do Centro de São Paulo, um encontro que reuniu representantes do Governo de São Paulo, da Prefeitura, da sociedade civil e empreendedores que atuam na região, para um balanço dos resultados de 2024 e ações estratégicas para 2025.

Foram mapeados 203 novos empreendimentos e 109 projetos de expansão nas áreas da Sé e da República, que representam investimentos privados de R$ 1,7 bilhão, de acordo com pesquisa realizada pelo Centro de Inteligência da Economia do Turismo (CIET), ligado à Setur-SP. Estima-se que nos próximos três anos, os lançamentos imobiliários e retrofits acrescentem à região R$ 5 bilhões.

“A evolução dos indicadores revela como o centro vive um processo consistente de revitalização, o que se deve, principalmente, à sinergia com o município e parceiros que atuam na região”, afirma o secretário e anfitrião do evento, Roberto de Lucena, da Setur-SP. O encontro teve a presença do vice-governador Felicio Ramuth; do secretário de Projetos Estratégicos, Guilherme Afif Domingos, de Rui Alves, secretário municipal de Turismo, empreendedores e convidados.

Ramuth destacou a regeneração do Centro de São Paulo e a evolução dos indicadores de segurança; Afif, o impacto da mudança do novo centro administrativo para a área central da cidade e Fabrício Cobra, secretário da Casa Civil da Prefeitura de São Paulo, as agendas de 2025, incluindo o aniversário da cidade e o diretor de relacionamento com clientes e pessoas físicas da B3, algumas ações da Bolsa de Valores pela valorização da região.

A Prefeitura destacou a chamada pública para a elaboração de projetos para a implantação de VLT, a regulamentação da Lei do Triângulo e Quadrilátero para incentivos fiscais, com isenção de IPTU e redução de ISS, e a promoção de eventos no centro da cidade. A parceria com o Governo de SP, envolvendo a Guarda Municipal e a Polícia Militar, culminou com a instalação de um circuito de câmeras de monitoramento 24 horas na região central.

Recentemente, uma iniciativa de hospitalidade liderada por empreendedores da rede hoteleira do centro de São Paulo ofereceu transporte gratuito aos hóspedes que visitaram feiras na Expo Center Norte. Foi uma ação coordenada pela Comissão de Hotelaria do Distrito Turístico para atrair frequentadores de feiras para os hotéis localizados no centro de São Paulo. A próxima reunião acontece em marcço de 2025.

Distrito Turístico Urbano do Centro

A criação do Distrito Turístico Urbano Centro, em 25 de janeiro, é parte de um conjunto de iniciativas de fomento à requalificação da área central da cidade. O distrito é uma área territorial demarcada cujo modelo de organização tem como foco a atração de investimentos públicos e privados, gerando benefícios econômicos, fiscais e de crédito para aumentar o fluxo de turistas. Em outras palavras, o distrito promove condições favoráveis para se criar um território seguro e sustentável a partir de corredores turísticos, fachadas ativas, novas habitações e postos de trabalho, beneficiando a população e os visitantes. Sua criação promove o fortalecimento de empreendimentos já existentes e incentiva a instalação de novos negócios. O perímetro inicial estabelecido para o Distrito Turístico do Centro contempla mais de 50 atrativos turísticos, 60 estabelecimentos gastronômicos, 76 meios de hospedagem e mais de uma centena de opções de compra e entretenimento. Entre eles, o famoso Triângulo Histórico de São Paulo, incluindo o Largo São Bento e o Pateo do Colégio, ruas comerciais temáticas como a 25 de Março, a São João, a Ipiranga, a General Osório, a Santa Ifigênia e a São Caetano – e equipamentos turísticos tombados como o Mercado Municipal e o Vale do Anhangabaú.