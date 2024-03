Centro de Referência para Dengue de Santo André atende 65 pessoas no primeiro dia

O Centro de Referência para Dengue de Santo André abriu as portas nesta segunda-feira (11) para atender munícipes com suspeita da doença. No total, 65 pessoas procuraram o equipamento no primeiro dia e seis tiveram o diagnóstico confirmado após análise clínica e/ou exames como teste rápido, sorológico e PCR.

O prefeito Paulo Serra e o secretário de Saúde, Gilvan Junior, vistoriaram o equipamento no primeiro dia de funcionamento. “Agimos muito rapidamente para abrir este centro de referência com qualidade de atendimento que o munícipe andreense já conhece. Neste equipamento conseguimos criar um protocolo de atendimento para o diagnóstico e tratamento da dengue, dando agilidade ao processo, desafogando as UPAs e tratando as pessoas com dignidade e respeito que elas merecem”, comentou Paulo Serra.

Primeiro equipamento do tipo na Região Metropolitana, o centro tem o objetivo atender moradores de Santo André com sintomas de dengue, como febre alta, dores nas articulações e manchas vermelhas na pele. O local, que funciona de segunda a sexta, das 7h às 21h, na Rua Xavier de Toledo, 517, no Centro, tem quatro consultórios médicos, duas salas de testes, duas salas de medicações, quatro salas de triagem, além de uma sala de coleta e da farmácia.

“Santo André mais uma vez se torna pioneira no cuidado com as pessoas. Esse centro é a nossa referência e dará todo suporte para o munícipe que esteja com os sintomas da dengue. Aqui será feito o acolhimento, consultas médicas, exames e medicação, de acordo com a indicação de cada paciente, inclusive utilizando testes rápidos para facilitar o diagnóstico. Assim como fizemos na pandemia, não medimos esforços para cuidar da nossa população”, destacou o secretário de Saúde, Gilvan Junior.

Além de oferecer o tratamento, Santo André tem intensificado ações de combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, como também de outras doenças como zika, chikungunya e febre amarela. Mais de 40 mil imóveis já foram fiscalizados na cidade, com centenas de pontos de bloqueio e orientações como eliminar pratos dos vasos de plantas, deixar a caixa d’água fechada, manter materiais recicláveis em sacos fechados, entre outros.

Qualquer munícipe que encontrar focos da dengue pode denunciar por meio do aplicativo Colab ou pelo telefone 0800 019 1944. Já para mais informações sobre o Centro de Referência para Dengue podem ser encontradas por meio dos telefones 4435-1500 e 4435-1501, que atendem no mesmo horário de funcionamento do equipamento.