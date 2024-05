Centro de Referência Janaína Lima, exclusivo para pessoas transexuais e travestis, já atendeu mais de 5 mil pessoas

O prefeito Ricardo Nunes visitou nesta segunda-feira (27) o Centro de Referência de Saúde Integral para a População de Travestis e Transexuais “Janaína Lima”. O equipamento oferece um atendimento integral à população LGBTIA+ em um trabalho inédito no país.

“Nós inauguramos esse equipamento no ano passado e tivemos uma aceitação muito boa, nesse que é um cuidado muito importante e que faz parte da ampliação da Rede Sampa Trans”, disse o prefeito, que falou sobre a ampliação dos serviços para essa população. “Passamos de uma para 45 unidades atendendo toda a cidade, um dado bastante importante, além do programa Transcidadania, que passou de 100 para 1.000 pessoas atendidas. Portanto, um atendimento muito importante para essa população e que mostra que São Paulo é uma cidade que se preocupa com todas as pessoas”, destacou Nunes.

Com média de 900 atendimentos realizados por mês, o CR POP TT Janaína Lima é mais um equipamento da saúde pública que compõe a linha de cuidados para transexuais e travestis na Atenção Básica do município.

O secretário municipal de Saúde, Luiz Zamarco, chamou a atenção para o trabalho inédito no país realizado pelo centro. “Este equipamento oferece um atendimento integral à população LGBTIA+, pois a nossa gestão tem a preocupação de criar condições para que toda a população da cidade de São Paulo tenha espaço para o atendimento das suas necessidades”, afirmou.

De janeiro de 2023 a 30 de abril de 2024, foram realizadas 914 avaliações pela equipe multiprofissional para acolhimento dos usuários com os profissionais especialistas focados nesse público, tais como endocrinologista, ginecologista, hebiatra, psicólogo, psiquiatra, urologista e fonoaudióloga, além da equipe de enfermagem, assistência social e administrativa.

No total, são 33 profissionais e 11 consultórios, que ofertam um cuidado centrado nas necessidades da pessoa trans, dando orientações focadas no processo de transição de gênero, encaminhamento para consulta médica e para cirurgia de transformação corporal.

“A rede SampaTrans faz os encaminhamentos, mas também trabalhamos com as portas abertas, das 9h às 21h, quando qualquer pessoa pode nos procurar, passar por uma avaliação multiprofissional, coletamos todos os dados e de acordo com a demanda fazemos a absorção ou encaminhamos para os profissionais”, explicou a gerente do equipamento, Rosimeire Almeida. “O diferencial deste serviço é que fazemos uma avaliação global, desde a saúde, mas também questões sociais, de moradia, educação. Então queremos saber qual é a disponibilidade de cada um e as suas principais necessidades. A partir daí surge uma demanda e direcionamos para o atendimento.”

Desde a inauguração do Centro, cerca de 5 mil pessoas passaram por acompanhamento e foram realizadas mais de 3.400 hormonizações. O CR POP TT é administrado pela Associação Filantrópica Nova Esperança (AFNE). O centro leva o nome da ativista e importante referência na luta pelos direitos da população LGBTQIA+ Janaína Lima, que morreu em 2021, aos 45 anos.

Serviço:

CR POP TT Janaína Lima

Endereço: Rua Jaraguá, 866 – Centro

Funcionamento: de segunda a sexta-feira, das 9h às 21h

Sampa Trans

A cidade conta também com unidades da Rede Sampa Trans, em Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e outros equipamentos que seguem realizando atendimentos direcionados a esse público.

Entre os serviços oferecidos na unidade estão a hormonização; apoio psicossocial aos pacientes e familiares; acolhimento em saúde mental; acompanhamentos para possíveis complicações causadas após implante de silicone; acompanhamento de pessoas intersexo; atendimentos a complicações cirúrgicas de afirmação de gênero e endocrinopatias de base afetadas pelo uso de hormônios; e sangria terapêutica.