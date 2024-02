Centro de Referência do Idoso entra na Folia do Carnaval

Funcionando como Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do Idoso e atendendo, aproximadamente, 800 alunos, o CRI (Centro de Referência do Idoso de Ribeirão Pires) promove semana especial de Carnaval para os alunos da entidade, no período de 5 a 9 de fevereiro, no salão multiuso.

A programação de oficinas semanal ganhará a temática de Carnaval, ou seja, todas as aulas da semana entrarão no ritmo das Marchinhas e da Folia, entre elas a aula de violão, que acontece na segunda-feira; yoga na quarta-feira e alongamento na sexta-feira. O CRI está localizado à Rua Alferes Botacin, 171 – Núcleo Colonial).