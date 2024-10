Centro de Referência da Pessoa com Deficiência promove programação especial na Semana da Criança

Nesta semana que antecede o Dia das Crianças, entre os dias 7 e 11 de outubro, o Centro de Referência da Pessoa com Deficiência (CRPD) de Santo André realizou uma série de atividades especiais para homenagear os usuários do espaço criado com a missão de acolher, orientar e socializar, não só as pessoas com deficiência, mas também seus familiares e cuidadores.

Aproximadamente 65 usuários do CRPD participaram da programação especial que começou com um piquenique na Escola Municipal de Educação Ambiental Parque Tangará, no bairro Valparaíso, na segunda-feira (7), seguida de jogos e bingo na terça-feira (8), oficina de culinária com fabricação de cupcakes na quarta (9), cinema com exibição do filme Divertidamente 2, na quinta-feira (10), e um baile com karaokê para encerrar a semana, nesta sexta-feira (11).

“Por mais que nossos usuários do CRPD sejam adolescentes, jovens e adultos, é muito importante comemorarmos a Semana da Criança com atividades diferentes, isso faz com que haja mais interação e estimulamos a criança que existe dentro de cada um nós. Em ações como essa, reforçamos o vínculo de todos com o espaço para que se sintam à vontade, em casa e dispostos a participar cada vez mais das nossas atividades”, destaca a secretária da Pessoa com Deficiência, Valéria Romera.

O CRPD oferece oficinas de grafite adaptado, circo, contação de história, jogos educativos, música, confecção de papel reciclado e artesanato. As inscrições estão abertas por tempo indeterminado. Para participar é preciso ser uma pessoa com deficiência, morar em Santo André e ter idade acima de 12 anos.

Promover atividades que possibilitem uma melhor qualidade de vida para as pessoas com deficiência é uma das ferramentas do Centro de Referência da Pessoa com Deficiência Alexandre Esteves Francisco – Xande, equipamento que completou um ano de funcionamento no mês passado.

Oficina de culinária no CRPD – Alex Cavanha/PSA

O espaço oferece também curso de Braille, o sistema de leitura e de escrita para pessoas cegas, e de Libras, a Língua Brasileira de Sinais, para pessoas com deficiência, familiares e demais munícipes interessados. Além disso, em toda última quinta-feira do mês, o CRPD realiza atividades para os familiares e cuidadores de pessoas com deficiência, promovendo rodas de conversa, acolhimento e ações de cuidado pessoal como manicure, maquiagem ou design de sobrancelha.

O CRPD fica na Rua Carnaúba, 150, na Vila Guiomar. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 4433-1987.