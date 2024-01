Centro de Práticas Esportivas da USP oferece atividades abertas ao público nas férias

Quem quiser praticar uma modalidade esportiva ou se exercitar em janeiro e fevereiro pode aproveitar o programa Férias de Verão 2024 do Centro de Práticas Esportivas da USP (Cepeusp). As atividades são para ambos os sexos e a faixa etária varia conforme a modalidade. O período de inscrições da comunidade USP e do público em geral acontece entre os dias 15 a 19 de janeiro, e as vagas remanescentes serão preenchidas de 29 de janeiro a 2 de fevereiro. As taxas são de R$ 48,00 (comunidade USP) e R$ 80,00 (público externo).

São várias atividades, e em diversos horários, como Solo Acqua, Natação, Hidroginástica, Biathlon, Basquetebol, Pilates/Ginástica, Treinamento Funcional e Pilates, Caminhada, Introdução a Natação, Capoeira, Caminhada/Alongamento, Canoagem/Remo, Remo Avançado, Caiaque, Polo e até programa de Reeducação Alimentar. As aulas acontecerão de 29 de janeiro a 9 de fevereiro. Veja tabela neste link.

Para se inscrever, é preciso fazer o cadastro no site do Cepeusp, www.cepe.usp.br/; clicar em “acesse o sistema Cepeusp“ e, após realizar o cadastro, acessar o sistema com e-mail e senha; clicar em Meus Atestados e preencher Novo Formulário PAR-Q (faixa etária de 15 a 69 anos).

Para menores de 15 anos é necessário autorização de pais ou responsável e maiores de 70 anos devem anexar no perfil o atestado médico (Lei 16.724, de 2018) liberando a prática de atividade física, datado a partir de março de 2023, além do pagamento da taxa.

Período do curso: 29/01 a 09/02/2024

Período de inscrição on-line da comunidade USP:

15 a 17 de janeiro, com pagamento de taxa de R$ 48,00c

Período de inscrição da comunidade externa:

18 a 19 de janeiro, com taxa de R$ 80,00;

Período de inscrição para vagas remanescentes:

29 de janeiro a 2 de fevereiro.

Mais informações pelo e-mail curscepe@usp.br ou pelo telefone 3091-3361, de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 16h30.