Centro de Pesquisa em Bovinos de Corte manterá a Prova de Ganho de Peso e o leilão anual

A Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, por meio do Instituto de Zootecnia, informa que o Centro Avançado de Pesquisa e Desenvolvimento de Bovinos de Corte, localizado no município de Sertãozinho, atingido pelo incêndio [devastador] deste último fim de semana no Estado, esclarece que mesmo após os estragos causados continuará os trabalhos e testes que realiza durante o ano normalmente e informa que o leilão anual de touros e matrizes, agendado para 11 de setembro, com o apoio da Central Leilões, irá ocorrer conforme planejado.

Enilson Ribeiro, diretor geral do IZ, afirma que na medida do possível, a diretoria do IZ buscará além de esforços dentro do governo do Estado [que já vem auxiliando em todas as frentes], ajuda junto à iniciativa privada para que nenhum projeto de pesquisa seja prejudicado ou paralisado. “Faremos de tudo para que as pesquisas em bovinocultura do IZ continuem na vanguarda paulista e brasileira.”

A pesquisadora e diretora do Centro de Pesquisa, Sarah Bonilha, afirma que o incêndio atingiu praticamente todas as áreas do Centro de Pesquisa. “Todos os animais de parceiros que estão no Centro de Pesquisa, participando da Prova de Ganho de Peso, dos Testes de Eficiência Alimentar e vinculados a outros contratos de pesquisas foram salvos, estão em segurança, e voltaram às avaliações da Prova e Teste, no domingo, dia 25 de agosto”, afirma Sarah.

“Sabemos que muitos outros criatórios da região também foram atingidos pelas chamas nos últimos dias, e nos solidarizamos com todos que estão sofrendo com essa tragédia. Estamos bem, fortes e recomeçando”, ressalta.

Mesmo com a chuva ainda há madeira queimando. Pesquisadores e funcionários de apoio à pesquisa estão trabalhando ininterruptamente para restabelecer a mínima normalidade das atividades das pesquisas e trato dos animais que precisam comer e beber água.

Segundo a pesquisadora do IZ, Renata Branco, haverá uma força tarefa para construir novas cercas em vários lugares da fazenda. Ela ainda destaca que estão buscando a parceria de empresas privadas para as ações emergenciais no Centro de Pesquisa, que possui 2.324 hectares, “contudo somente 50 hectares ficaram fora do alcance do fogo”.

“Temos três áreas, onde eram as áreas de pastos rotacionados com cocho, utilizaremos essas praças de alimentação, para distribuir as bezerras e dar continuidade aos trabalhos, que não podem parar”, declara Renata.

Instituto de Zootecnia

É uma instituição pública de pesquisa científica do Estado de São Paulo. O Instituto de Zootecnia (IZ), da Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios (Apta), vinculada à Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, destaca-se pela geração de uma série de benefícios ao meio científico, técnico e aos pecuaristas, com pesquisa e desenvolvimento de tecnologias, e serviços à disposição do agronegócio paulista. Com mais de um século de trabalho pela pecuária, visando elevar a produtividade, a eficiência e o bem-estar animal, o IZ é pioneiro na pesquisa científica mundial com as raças Nelore e Caracu. Sendo que, há mais de meio século, tem papel fundamental no desenvolvimento da pecuária de corte, ao indicar pontos estratégicos e fornecer material genético para o melhoramento de animais das raças Nelore e Caracu. O material genético é vendido por centrais de inseminação em parceria com o IZ, com isso muitos animais tornam-se matrizes genéticas dos principais rebanhos bovinos de vários Estados brasileiros.

SAA

A Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo tem disponível para os produtores rurais paulistas afetados pelos incêndios R$ 110 milhões. Destes, R$ 100 milhões para o seguro rural, por meio do Fundo de Expansão do Agronegócio Paulista (Feap), para a mitigação dos efeitos econômicos e financeiros do extremo climático, e R$ 10 milhões para suporte aos agricultores por meio de custeio emergencial, com juro zero, para despesas de manutenção e recuperação da produção. O produtor deve buscar a Casa da Agricultura de seu município para ter acesso ao crédito.