Centro de Monitoramento de Diadema recebe comitiva de Aparecida de Goiania

Quatro representantes da Prefeitura de Aparecida de Goiania, do estado de Goiás, estiveram nesta terça-feira, 28/11, visitando a Central Integrada de Monitoramento de Diadema. O objetivo do grupo foi conhecer de perto as inovações tecnológicas adotadas pelo município no campo da segurança pública, especialmente o sistema de totem de vigilância.

Importante cidade de Goiás, Aparecida de Goiania está localizada na Região Metropolitana de Goiania. Com cerca de 600 mil habitantes, o município é o segundo mais populoso, ficando atrás apenas da capital.

Representantes da Prefeitura de Aparecida de Goiania – Divulgação / Secretaria Segurança Cidadã

O grupo visitante era formado pelos secretários municipais Tales de Castro Cassiano (Segurança Pública), Sandro Cristoph Alves de Oliveira (Ciência, Tecnologia e Inovação) e Avelino Marinho Sousa (Mobilidade), além do Comandante Geral da Guarda Civil de Aparecida de Goiânia, Weber Junior Gonçalves de Assis.

Nas dependências do Centro Integrado de Monitoramento, os representantes foram recebidos pelo secretário municipal de Segurança Cidadã, Benedito Mariano, e o subinspetor GCM, Alécio de Sena Andrade, coordenador da sala de videomonitoramento.

“Hoje tivemos o prazer de receber a comitiva de Aparecida de Goiania que veio conhecer o nosso Centro Integrado de Monitoramento. Eles gostaram muito do nosso equipamento, especialmente do funcionamento integrado dos totens, porque o município deles já dispõe de uma Central de Videomonitoramento, mas ainda não tem um sistema de totens de vigilância”, explicou Benedito Mariano, secretário de Segurança Cidadã de Diadema.

Centro Integrado de Monitoramento de Diadema

Prestes a completar um ano de trabalho, o Centro Integrado de Monitoramento de Diadema conta com 340 câmeras, sendo 150 nos totens de vigilância e 190 instaladas dentro e fora das escolas. Nesse período, imagens do serviço já contribuíram para esclarecimento de crimes e prisão de suspeitos, mas também serviram para inibir/prevenir ocorrências.

De acordo com a Secretaria Municipal de Segurança Cidadã, o Centro de Monitoramento está em sintonia com os pilares do Programa Municipal de Segurança Cidadã: integração, prevenção e inteligência.

Importante destacar que o investimento também resultou em maior integração entre a pasta de Segurança Cidadã e a Guarda Civil Municipal com a Polícia Militar e a Polícia Civil. O compartilhamento das filmagens reforçou o enfrentamento à criminalidade. Exemplo disso, é que 31 filmagens cedidas à Polícia Civil, contribuíram para esclarecimentos criminais de três homicídios, uma tentativa de homicídio, entre outros. A PM também requisitou filmagens.

O plano da Prefeitura é continuar investindo na vigilância eletrônica do município, para isso já está integrando mais câmeras, como as do Sistema Detecta. Futuramente, a expansão incluirá outros sistemas de vigilância privados.