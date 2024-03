Centro de Inovação de São Bernardo aproveita prédio público para acelerar desenvolvimento da cidade

A prefeitura de São Bernardo do Campo realizou na noite desta quarta-feira (20) a entrega do novo Centro de Inovação e Tecnologia (Ceitec) do município. Um projeto do primeiro ano da gestão de Orlando Morando como prefeito, o local será um ambiente de desenvolvimento e aprendizagem para empreendedores e startups.

Localizado na Avenida Getúlio Vargas, o Ceitec ocupa um prédio de três andares que se encontrava deteriorado. Com o objetivo de fomentar a inovação e a criação de novas tecnologias, o prefeito Morando e seu secretário Hiroyuki Minami — da pasta de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia, Trabalho e Turismo — surgiram em 2017 com a ideia de revitalizar o edifício para que ele abrigasse este espaço.

Deputada estadual Carla Morando ajudou na captação de recursos para viabilizar a reforma do edifício que abriga o Ceitec (Imagem: Rodilei Morais/ABCdoABC)

Nos anos seguintes, uma série de encontros e atividades foram realizados em conjunto com instituições de ensino e empresas, já iniciando um processo de mentoria para startups mesmo sem um espaço físico próprio.

A pandemia de COVID-19 foi um obstáculo para o andamento deste processo, mas não um impeditivo — já que vários eventos assumiram o caráter remoto durante o período. Por fim, com a disponibilização de R$ 4 milhões pela agência Desenvolve SP — vinculada ao governo estadual — a reforma do edifício foi concluída.

Sobre o Centro de Inovação e Tecnologia de São Bernardo

O espaço reformado do Ceitec apresenta locais de trabalho individuais e coletivos, além de salas para reuniões, cursos e eventos. O principal foco do centro é o estimular o desenvolvimento de produtos e serviços por startups da cidade, que terão a infraestrutura para suas atividades e a colaboração de universidades. Além disso, o local abrigará mentorias sobre temas como contabilidade, vendas, marketing e outras áreas essenciais para a administração de um negócio.

Prefeito Orlando Morando e secretário Hiroyuki Minami visitam o novo Centro de Inovação e Tecnologia — Ceitec (Imagem: Rodilei Morais/ABCdoABC)

“Sonho que daqui saia um unicórnio [startup avaliada em mais de US$ 1 bilhão] para levar mais desenvolvimento para a cidade e carregar o nome de São Bernardo,” comentou Orlando em entrevista coletiva.

Prefeito lamenta ausência de Instituto Federal em São Bernardo

Aproveitando a temática da entrega que toca a área da educação, além do aproveitamento de um espaço público já existente para tal, Orlando Morando lamentou as escolhas do Governo Federal na destinação dos novos campi dos Institutos Federais (IFs) anunciados recentemente. O prefeito afirmou que o município havia manifestado interesse em ser contemplado, inclusive disponibilizando espaços próprios e já construídos.

Morando chamou atenção ao fato de que ambas as cidades escolhidas na região — Mauá e Diadema — são administradas por prefeitos do Partido dos Trabalhadores (PT). A segunda já conta com um campus da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), enquanto Santo André e São Bernardo possuem instalações da Universidade Federal do ABC.