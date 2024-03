Centro de Formação Kopcak faz parceria para oferta de bolsas sociais

O Centro de Formação Carlos Kopcak, espaço vinculado à Prefeitura de Diadema, em parceria com a Universidade São Francisco, divulga bolsas sociais com desconto integral ou de 50% para diversos cursos da universidade. As bolsas são destinadas ao público de baixa renda do município e os interessados devem fazer sua inscrição, até 4 de março, pelo endereço eletrônico https://lyceumonline.usf.edu.br/inscricoes_online/vestsocial.asp?1=1.

São mais de 30 cursos, na modalidade de Educação à Distância (EAD), como Administração, Engenharia de Produção, Comércio Exterior, Gestão de Recursos Humanos, Serviço Social, Sistema de Informação, entre muitos outros.

Para obter as bolsas com 100% de desconto é preciso comprovar ter renda familiar per capita de até um salário mínimo e meio; e ter renda familiar per capita de até 3 salários mínimos, para conquistar bolsas com 50% de desconto.

Como explica Rafaela Jorgino Silva, Educadora Popular no Kopcak, o objetivo da divulgação é democratizar o acesso ao ensino superior. “Temos essa parceria desde o ano passado. Nós ajudamos no processo de divulgação e acompanhamento dos candidatos. O principal é atingir e ajudar o maior número possível de pessoas a ingressar no ensino superior de forma gratuita, impactando muitas vidas, em especial o público de baixa renda.”

Além dessa parceria, o interessado em ingressar no ensino superior tem outras oportunidades pelo Kopcak. O Centro de Formação é a unidade de referência na região da Univesp (Universidade Virtual do Estado de São Paulo), que oferta vagas de graduação, e da UAB (Universidade Aberta do Brasil), por meio da qual é possível se candidatar a vagas de pós-graduação.

Mais informações sobre oportunidades de acesso ao ensino superior podem ser obtidas no Centro de Formação Carlos Kopcak, que fica na Rua Manuel da Nóbrega, 155, e funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 22h. O e-mail da instituição é educacaopopular.adm@gmail.com e o telefone é (11) 4051-5102.