Centro de Formação Carlos Kopcak abre pré-inscrição para diversos cursos

O Centro de Formação Carlos Kopcak, equipamento da Prefeitura de Diadema, está com pré-inscrição aberta para as diversas formações gratuitas que oferece: Espanhol, Inglês, Italiano, Organização de Estudos, Tutoria Individual, Cursinho Pré-Universitário e Trilhas e Trajetórias (Orientação Profissional).

A pré-inscrição deve ser feita on-line, com o preenchimento do seguinte formulário: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScjT1Gl0zSZUXsKC-6G7Go4i7AEjKjopZdDCQD1YKH9ptvTEw/viewform.

Os interessados podem escolher mais de um curso, mas, em função do número de vagas disponíveis, não há a certeza de conseguir a matrícula em todas as escolhas.

No momento oportuno, a equipe do Centro de Formação entrará em contato com os pré-inscritos para confirmar a matrícula. Aqueles que não conseguirem imediatamente a vaga desejada, ficarão na fila de espera, podendo ser chamados a qualquer momento em caso de desistência de algum estudante matriculado.

Como esclarece a coordenação do Carlos Kopcak, ainda não há data para o início das aulas, mas a chamada para a matrícula definitiva será feita de acordo com a ordem de preenchimento do formulário de pré-inscrição.

Os moradores contemplados com vagas devem ir até o Centro de Formação Carlos Kopcak (Rua Manoel da Nóbrega, 155, no Centro), de segunda a sexta-feira, das 8h às 21h, para realizar a matrícula. Os documentos necessários são RG, CPF, comprovante de residência e declaração de matrícula escolar – esse último para menores de 18 anos.

Centro de Formação

Fundado em setembro de 2022, o Centro de Formação Carlos Kopcak também oferta, por meio de parcerias, vagas de graduação da Univesp (Universidade Virtual do Estado de São Paulo) e de pós-graduação pela UAB (Universidade Aberta do Brasil).

Além dos cursos, os estudantes podem frequentar o Kopcak como espaço de convivência e local de estudos. A unidade conta com salas de aula, auditório, sala de reuniões, de informática, Wi-Fi gratuito e espaço de convivência.

O e-mail da instituição é educacaopopular.adm@gmail.com e o telefone é (11) 4051-5102.