Centro de Exames da Mulher de Itaquera atende mais de 14 mil pacientes desde a inauguração

Em pouco mais de oito meses de funcionamento, o Centro de Exames da Mulher (CEM), da Prefeitura de São Paulo, já atendeu mais de 14 mil mulheres. O equipamento é uma estratégia pioneira da Secretaria Municipal da Saúde ao oferecer 14 exames exclusivos para mulheres em um único lugar.

O CEM teve um impacto positivo para as mulheres da cidade, uma vez que todos os procedimentos podem ser agendados em um mesmo dia e lugar, incluindo sábados, otimizando assim o tempo das pacientes e proporcionando mais conforto, acessibilidade e saúde. Maria Perpétua de Queiroz, de 74 anos, que foi ao serviço realizar exames de histeroscopia diagnóstica, elogia: “As pessoas que trabalham aqui tratam a gente muito bem, você tem vontade de vir. Eu não vou parar de vir aqui”, declara.

O Centro de Exames foi inaugurado em junho de 2024, está localizado em Itaquera, na zona leste, e contempla também o Serviço de Referência da Mama (SRM), com a realização de cerca de 30 mil procedimentos desde a sua abertura.

Mamografia humanizada

A estratégia de aumentar o conforto das pacientes não se restringe ao ambiente e a estrutura física, e estende-se à realização dos procedimentos. Um exemplo disso é a iniciativa da técnica de radiologia Viviane Bispo, que implementou um projeto buscando tornar o exame de mamografia menos tenso.

Há 18 anos na saúde pública, Viviane observou a ansiedade que as mulheres enfrentavam durante a realização do exame, realizado por meio de uma máquina que pressiona as mamas das pacientes. Então, ainda na faculdade, ela criou o projeto Aurora, que propunha a humanização do atendimento às mulheres na realização desse exame.

Ao ir trabalhar no CEM, a técnica teve a possibilidade de colocar a iniciativa em prática. Para isso, a sala foi decorada com a personagem Aurora, borboletas e pintada com tons de rosa, além de receber luzes coloridas e músicas para gerar tranquilidade e leveza nas pacientes. Antes de cada paciente entrar, a profissional também borrifa essência de canela na sala, pois, de acordo com Viviane, a substância ativa a produção de serotonina, conhecido como “hormônio da felicidade”.

Viviane afirma que o resultado é que a maioria das pacientes que passam pelo procedimento estabelecido na unidade dizem não sentir dor alguma. “A humanização do procedimento faz com que elas fiquem mais relaxadas”, explica.

“Eu não senti nenhuma dor, foi bem relaxante”, afirma a paciente Kyara da Silva Alves, de 61 anos, que foi ao CEM para fazer o exame de mamografia. Para ela, a experiência foi “totalmente diferente dos outros lugares que eu já fui”.

Atualmente, Viviane está escrevendo um livro com os relatos das experiências das pacientes, com o objetivo de incentivar outros profissionais a adotarem medidas de humanização em diversos tipos de procedimentos.

Mamografia

A mamografia é um exame de imagem que serve para identificar nódulos pequenos, de até 1 mm, na mama, ou seja, antes mesmo que a mulher ou seu médico consigam senti-lo com a apalpação. Quando identifica um “caroço” que vem a ser um tumor maligno, a mamografia pode ajudar a salvar a vida da mulher. Uma vez identificado no exame, o nódulo pode ser retirado e a mulher é tratada mais cedo, com mais chances de cura do câncer.

No Brasil, o Ministério da Saúde recomenda que todas as mulheres com 50 anos ou mais façam mamografia de rotina a cada dois anos, independentemente de pedido médico.

A Prefeitura, por meio da SMS, realizou nos últimos quatro anos (2021 a 2024) um total de 942.198 exames mamografias na rede.

Saúde da Mulher

A SMS conta com a Área Técnica da Saúde da Mulher, que atua na implementação, monitoramento e apoio à Política Nacional de Saúde da Mulher, adaptando suas ações à realidade de cada território. Seu objetivo é reduzir os riscos de doenças e agravos nessa população, garantindo acesso a serviços de saúde com integralidade, equidade e universalidade.

Com uma abordagem ampliada da saúde, a área adota o enfoque de gênero e o princípio da equidade, considerando fatores como origem, etnia, orientação sexual, ciclo de vida e condições de saúde mental.

A equipe técnica desenvolve estratégias e ações para assegurar um atendimento integral e qualificado às mulheres, fortalecendo a atenção primária e promovendo cuidados efetivos. Dessa forma, são desenvolvidos programas específicos para cada necessidade, como: decoração especial, música, para reduzir o estresse das pacientes, visando tornar o exame de mamografia menos doloroso e mais acolhedor.