Centro de Esportes Aquáticos de São Bernardo será entregue neste segundo semestre

As obras do Centro de Esportes Aquáticos da Prefeitura de São Bernardo, no Estoril, região do Riacho Grande, às margens da Represa Billings, entraram na etapa final. Construído em parceria com o Governo do Estado, o novo equipamento tem a previsão de entrega ainda para este segundo semestre de 2024.

O complexo irá contemplar atletas do alto rendimento além da iniciação esportiva nas modalidades aquáticas. Ao todo, R$ 6 milhões estão sendo investidos no local, que abrigará também atividades de natação, canoagem, stand up paddle, entre outros. O espaço contará ainda com piscina e quadra de beach tênis.

“É um novo espaço nascendo em nossa cidade, aqui no Riacho Grande, tanto para prática esportiva voltada ao alto rendimento, bem como para as escolas de esportes, visando os novos talentos. Seguimos ocupando espaços ociosos na cidade, com uma estrutura completa e moderna. É um absurdo uma cidade que tem metade da sua área banhada pela Represa Billings ainda não ter um equipamento que utilize a represa”, ressaltou o prefeito Orlando Morando.

A equipe de paracanoagem de São Bernardo também usará o Centro de Esportes Aquáticos para treinamentos visando competições nacionais e internacionais, bem como o local será aberto à comunidade para outras práticas aquáticas. “Só na parte de natação, vamos ofertar 600 vagas para a população. E também teremos quadra de beach tênis”, acrescentou o secretário de Esportes e Lazer, Sergio Pasin.

OUTRAS INTERVENÇÕES – As obras também integram a reforma completa da piscina, espelho d’água, academia em prédio totalmente novo destinada a atividades físicas, recuperação da casa de pedra, adequação da rampa de canoas, deck, abrigo aos materiais náuticos, pátio, vestiários, lanchonete, gradis, elevador (voltado a PCDs), muro de contenção, além da revitalização de toda a área externa, novo paisagismo, iluminação e estruturação em torno de acessibilidade.

SÃO BERNARDO EM PARIS 2024 – Dois atletas da paracanoagem de São Bernardo, que treinam nas águas da Billings, estarão na disputa dos Jogos Paralímpicos de Paris, que começam no dia 28 de agosto. Luis Carlos Cardoso vai em busca da medalha na classe KL1, enquanto Debora Raiza Ribeiro busca a medalha nas categorias KL2 e VL2. Hoje, o Brasil é a maior potência continental no esporte e considerada uma das maiores do mundo.