Centro de Especialidades Quarteirão da Saúde realiza mais de 2.000 procedimentos cirúrgicos no último ano

O Centro de Especialidades Quarteirão da Saúde Engenheiro Osvaldo Misso, em Diadema, é referência no atendimento especializado para exames diagnósticos e cirurgias eletivas. Em 2023, foram realizados 2.130 procedimentos cirúrgicos, uma média de 8,7 cirurgias por dia de atendimento, levando em conta que o Centro de Especialidades funciona de segunda a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos.

Durante o período crítico de pandemia de covid-19, alguns setores do Centro de Especialidades foram desativados ou os atendimentos suspensos, entre eles o centro cirúrgico que deu espaço a leitos para pacientes internados. Em 2021, o atendimento foi sendo retomado gradativamente e, hoje, funciona em sua capacidade máxima.

O espaço conta com três salas cirúrgicas reformadas recentemente e realiza procedimentos agendados como pequenas cirurgias de pele, oftalmológicas, odontológicas, do aparelho circulatório e digestivo, vias áreas superiores/cabeça/pescoço, laqueadura, vasectomia, entre outras. As equipes são especializadas com técnica e atendimento humanizado.

Segundo a diretora geral do Quarteirão da Saúde, Maria Claudia Vilela, “no início da gestão, enfrentamos várias dificuldades pela falta de investimento nos equipamentos do Centro Cirúrgico. Conseguimos adquirir três mesas cirúrgicas, três bisturis eletrônicos e um aparelho de cirurgia de catarata, realizamos a manutenção do ar condicionado de uso obrigatório e contratamos anestesistas e cirurgiões”.

“Nossa parceria com o Governo Federal, possibilitou a captação de recursos para novas aquisições de equipamentos como carrinhos de anestesia, foco cirúrgicos e camas para a recuperação anestésica. Isso vai melhorar ainda mais a qualidade do serviço prestado a nossa população”, explica o secretário municipal de Saúde, José Antônio da Silva. “A reestruturação do Quarteirão impulsionou a realização de mais consultas, exames e cirurgias. Isso faz parte do nosso compromisso com Diadema”, completou o secretário.

Produção

Diariamente, passam pelo serviço aproximadamente 1.000 pessoas. Além das cirurgias, as equipes de saúde realizaram mais de 2,2 milhões de procedimentos, entre ações de prevenção e promoção à saúde, consultas, procedimentos clínicos, exames e cirurgias, no ano passado.

Entre os serviços disponibilizados para a população de Diadema estão: especialidades médicas (cardiologia, dermatologia, gastroenterologia, mastologia, odontologia e oftalmologia), exames laboratoriais, de imagem (ultrassom, mamografia, ecocardiograma), métodos gráficos (MAPA e holter), endoscopia e colonoscopia, além de Centro Especializado em Reabilitação (CER), Centro de Referência (CR) em IST/Aids, Ambulatório DiaTrans e Rede de Reabilitação Lucy Montoro.

Como ser atendido

Para que o morador possa ser agendado no Centro de Especialidades é preciso que tenha solicitação da Unidade Básica de Saúde (UBS), após consulta e avaliação do médico da família. O pedido é encaminhado para o setor de regulação – que vai regular a oferta e a demanda pela consulta ou exame. Quando a consulta é agendada, a UBS é informada e repassa para o paciente que deve comparecer no dia e horário.

Serviço:

Centro de Especialidades Quarteirão da Saúde

Avenida Antônio Piranga, 700 – Centro.