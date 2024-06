Centro de Especialidades Odontológicas de Ribeirão Pires realizou mil atendimentos em mês de inauguração

A Prefeitura de Ribeirão Pires, por meio da Secretaria de Saúde, inaugurou no final do mês de abril a modernização estrutural do Centro de Especialidades Odontológicas. No primeiro mês após a inauguração foram mil atendimentos, entre eles tratamento de canal, gengiva, restaurações, extrações, biópsias e muito mais.

O Centro de Especialidades Odontológicas também reforçou o atendimento para atender, além das demandas de agendamento, também casos de urgência para pacientes que queixam de dores intensas e persistentes, rosto inchado e entre outros

Morador do Jardim Itacolomy, Vagner Pereira Bueno, 60 anos, procurou o serviço para atendimento após sentir constantes dores de dente e aprovou o serviço. “Atendimento nota 10. Cheguei aqui com dor e hoje já saí daqui com o agendamento para continuar meu tratamento. Todos os funcionários também prestaram um excelente atendimento”, destacou.

Agora, com seis consultórios individualizados – norma do Ministério da Saúde após a Pandemia do Covid-19, duas salas de espera, além também de consultório para raio-x, o serviço passa a integrar o atendimento humanizado e dentro do padrão atual da rede.

“Saúde pública é assunto sério e com a modernização, estruturando atendimento e tirando projetos do papel estamos transformando a forma de fazer saúde em Ribeirão Pires. Com a reforma do Complexo pudemos contemplar dois serviços fundamentais na cidade como Centro de Especialidades Odontológicas e o CAPS Infantojuvenil”, destacou o prefeito Guto Volpi.

Reestruturação do Complexo – Anteriormente conhecido como Complexo Odontológico, o local foi readaptado para receber tanto o CEO, como o Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) Infantojuvenil, inaugurado em dezembro do ano passado. O Complexo está localizado na Rua Primeiro de Maio, 108 – Centro.