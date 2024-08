Centro de Audiovisual de São Bernardo recebe novas turmas para o segundo semestre de 2024

O Centro de Audiovisual de São Bernardo (CAV) recebeu, na manhã desta segunda-feira (16/8), os 60 novos alunos dos cursos de cinema/televisão e animação em seu novo endereço (Rua Helena Jacquey, 208, Rudge Ramos. Durante três semestres, os estudantes receberão formação nas áreas de produção, análise, crítica e linguagem e, bases de distribuição, mercado exibidor e fomento.

“Com grande alegria recebemos os novos alunos em uma nova casa. O CAV, agora, faz parte do complexo cultural aqui no Rudge Ramos, que engloba também a Biblioteca Malba Tahan e a Biblioteca Braille, que conta com mais de 6.000 exemplares (1.253 exemplares de acervo em braille). Todo o espaço passou por reforma e obras de adequação para melhor atender os alunos”, disse o prefeito Orlando Morando.

As intervenções no local também incluem reparo do telhado e das calhas, construção de novas saladas de aula, pintura geral, isolamento acústico dos estúdios, instalação de grades em todas as janelas do complexo, além de revisão nos sanitários, adequação de sanitário PCD, além de nova rede elétrica. O investimento é de quase R$ 1,1 milhão em parceria com a iniciativa privada.

NOVOS PROJETOS – Além de estar em novo espaço, o CAV também firmou novas parcerias para atividades externas com a ONG Pequeno Cidadão, que fará um intercâmbio de atividades entre os alunos do Centro de Audiovisual e as crianças e jovens atendidos pela entidade, disponibilizando a sala de podcast para que os alunos do CAV possam desenvolver atividades.

Outra parceria do Centro de Audiovisual será com a Fábrica de Cultura 4.0 de São Bernardo, unindo atividades e cursos complementares de formação do CAV. Em parceria com a Secretaria de Educação do Município, o complexo também contará com apoio de uma pedagoga especialista em atendimento educacional especializado, para apoio das ações de todos os espaços, em especial da Biblioteca Braille.