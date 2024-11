Centro de Audiovisual de São Bernardo abre inscrições para o 1º semestre de 2025

A Prefeitura de São Bernardo, por meio da Secretaria de Cultura e Juventude, abriu inscrições para 120 vagas destinadas aos cursos de formação em Cine/TV e Animação no Centro de Audiovisual (CAV). Serão 60 vagas para Animação (30 matutino e 30 noturno) e mais 60 vagas para Cine/TV (30 matutino e 30 noturno).

As inscrições acontecem até o dia 20 de janeiro de 2025. Os cursos são gratuitos e terão a duração de três semestres, com aulas e atividades diárias nos períodos matutino (9h às 12h) e noturno (19h às 22h) em formato presencial, na sede do CAV, que fica na Rua Helena Jacquey, 208, Rudge Ramos, no mesmo complexo da Biblioteca Pública Municipal Malba Tahan.

Para participar, é preciso ter, no mínimo, 16 anos completos na data de inscrição, estar cursando ou ter finalizado o Ensino Médio e possuir disponibilidade de frequentar o curso em regime presencial no horário escolhido. Não é necessária comprovação de experiência profissional na área audiovisual.

“São Bernardo é um grande celeiro de produção audiovisual e poder disponibilizar para a nossa juventude cursos que os encaminhe para o mercado de trabalho é gratificante”, analisou a secretária de Cultura e Juventude, Greici Picolo Morselli.

SELEÇÃO – Os inscritos vão passar por processo seletivo em duas etapas: a primeira será uma prova diagnóstica seletiva, contendo questões de múltipla escolha e questões dissertativas ou desenho e a outra, eliminatória. As inscrições podem ser feitas no site https://cav.saobernardo.sp.gov.br/processoseletivo1sem2025.

SOBRE O CAV – O Centro de Audiovisual é voltado para a produção audiovisual. Além de oficinas, workshops, palestras e seminários, o CAV oferece dois cursos regulares de caráter livre e profissionalizante, gratuitos, de um ano e meio: Animação e Cinema & Televisão. Ambos os cursos são voltados para quem não tem formação na área (sendo restrito para os graduados em áreas relacionadas).