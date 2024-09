Centro Cultural Sesi Sorocaba apresenta a nova exposição gratuita ‘Ocupa Cidade’

O foyer do Teatro Centro Cultural Sesi Sorocaba exibirá a mostra interativa ‘Ocupa Cidade’ de 04 de outubro a 09 de março de 2025, de quarta a domingo, das 10h às 19h.

‘Ocupa Cidade’ é um projeto que traz à vida a visão do duo de artistas visuais, Fabiana Arantes e Celso Albino, de uma cidade ideal, em que os espaços públicos são verdadeiramente vividos pela população, tendo a arte e convivência harmônica como premissas. Neste lugar, por meio de uma experiência interativa e envolvente, a arte transforma e redefine o espaço urbano, em que cada esquina e rua convida à exploração e à expressão criativa.

Neste ambiente único, o público visitante poderá transitar aproveitando espaços projetados para fomentar a interação social, a arte e o lazer. ‘Ocupa Cidade’ é a concretização de um sonho: uma cidade imersa em arte, onde todos são bem-vindos e o cotidiano se entrelaça com a criatividade de maneira harmoniosa.

Fabiana Arantes, natural de São Paulo, filha de pais artistas, Fabiana Arantes sempre gostou de desenhar e pintar, mas, inicialmente, seguiu carreira científica. Em 2018, retomou sua paixão pelas artes. Desde então, já fez inúmeros cursos e workshops e estudou aquarela com Gonzalo Cárcamo, por três anos. Atualmente, dedica-se ao seu trabalho autoral, ministra aulas particulares e na Quanta Academia de Artes, além de atuar como ilustradora freelancer.

Celso Albino é formado em Artes Visuais com habilitação em Artes Plásticas pela UNESP – Bauru. Atua, há 18 anos, como grafiteiro, realizando intervenções urbanas e pinturas murais em diversos projetos e eventos. Paralelamente, dedica-se ao papel de arte educador, passando por diferentes instituições de educação formal e não formal, e contribuindo para projetos educativos em centros culturais, galerias, ONGs e escolas. Sua experiência inclui trabalhos com crianças em exposições, ateliês por meio de uma biblioteca itinerante, com a qual viajou por mais de 40 cidades, contando histórias e vivenciando novas paisagens. Atualmente, trabalha como ilustrador e é professor do curso de ilustração na Quanta Academia de Artes, instituição em que também é aluno.

SERVIÇO DA EXPOSIÇÃO:

Temporada: de 4 de outubro de 2024 a 9 de março de 2025

Horários de visitação: de quarta a domingo, das 10h às 19h

Classificação: L – Livre para todos os públicos

Local: Foyer do Teatro Centro Cultural Sesi Sorocaba – Rua Gustavo Teixeira, 369, Vila Independência

Para agendamento de escolas e grupos devem ser enviados por e-mail para: [email protected]

Não é necessário a reserva de ingressos para o público geral.