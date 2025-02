Centro Cultural São Mateus abre inscrições para cursos gratuitos de dança e música

O projeto Núcleo de Desenvolvimento Cultural anuncia a abertura das inscrições para cursos gratuitos de danças urbanas e música, com foco em violão, voltado para jovens de 10 a 17 anos. As aulas serão realizadas no Centro Cultural São Mateus, em São Paulo.

Inclusão e acesso à cultura

O objetivo do projeto é ampliar o acesso à cultura, promover o desenvolvimento artístico e fortalecer a produção cultural local. As inscrições estarão abertas até o dia 5 de março e poderão ser realizadas online através do link disponibilizado pelo centro cultural. São 80 vagas disponíveis, sendo 40 para cada curso. No curso de música, os participantes terão aulas de violão, enquanto a modalidade de dança será focada em danças urbanas, como o street dance.

Após a fase de inscrições, os responsáveis pela seleção entrarão em contato com os candidatos aprovados.

Apresentações abertas ao público

Além do aprendizado técnico, o projeto incentiva a criação de novos grupos artísticos e a valorização cultural da região. Durante o curso, serão realizadas apresentações abertas ao público, culminando em uma exibição final que reunirá todos os participantes.

“Sabemos que a cultura e o aprendizado em artes são grandes aliados para mantermos as pessoas fora das ruas e se projetando em um futuro onde se sintam valorizadas e motivadas a construir um belo futuro”, comenta Thiago Catelani, coordenador de produção do projeto.

A iniciativa tem patrocínio da RTM e do Tietê Plaza Shopping, com realização da COOPCESP (Cooperativa de Trabalho dos Produtores Culturais do Estado de São Paulo), Promac, Secretaria Municipal da Cultura e Prefeitura de São Paulo.

“Contribuir com a cultura da cidade é um dos pilares que norteia a ação social da SYN e dos shoppings administrados por ela. Acreditamos que a cultura é fundamental para o desenvolvimento social e econômico das nossas comunidades”, afirma Grasiela Caldeira, coordenadora de responsabilidade social da SYN, empresa administradora do Tietê Plaza Shopping.

Serviço

Núcleo de Desenvolvimento Cultural

Inscrições: De 10 de fevereiro a 5 de março.

Início das aulas: 10 de março

Vagas: 80 vagas (sendo 40 para cada curso)

Link para inscrições: https://centroculturalsaomateus.com.br/

Local: Centro Cultural São Mateus

Endereço: Av. Rodolfo Pirani, 18 – Bairro São Mateus

Horários:

Dança

Turma 1: Segunda e Quinta, 9h – 11h

Turma 2: Segunda e Quinta, 15h – 17h

Violão

Turma 1: Quarta e Sexta, 9h – 11h

Turma 2: Quarta e Sexta, 15h – 17h

Público-alvo: Jovens da rede pública entre 10 e 17 anos