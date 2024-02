Centro Cultural Coreano no Brasil abre inscrições para cursos gratuitos

A partir da próxima quarta-feira, dia 14 de fevereiro, o Centro Cultural Coreano no Brasil (CCCB) abre as inscrições para os primeiros cursos gratuitos de 2024, que terão início entre os meses de março e abril.

Nesta primeira etapa, o público poderá escolher entre os cursos de língua coreana (Sejong Hakdang), dança tradicional com leques (Buchaechum), culinária ou de instrumento tradicional de cordas (Gayageum).

As inscrições serão abertas a partir das 14h, por meio de um formulário eletrônico disponível no site do CCCB, na aba “Aulas/Seminários”. Os candidatos devem ter pelo menos 15 anos e a seleção será por ordem de inscrição.

Em relação às datas e horários de cada curso, as informações serão anunciadas até o dia 11 de fevereiro, por meio das redes sociais e do próprio site do CCCB. As inscrições ficarão abertas até o dia 20 de fevereiro.

OUTROS CURSOS – As inscrições para os cursos do K-Pop Academy, Taekwondo e Coral serão anunciadas em breve.