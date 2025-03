Centro Avançado de Música disponibiliza 589 vagas para cursos em São Bernardo

Ampliando a promoção de cultura na cidade, o Centro Avançado de Música de São Bernardo irá disponibilizar 589 vagas em 2025 para uma grande variedade de práticas musicais. Sob a tutela da Secretaria de Cultura, são oferecidos cursos de instrumento de sopro (flauta transversal, flauta doce, clarinete, saxofone, trombone e tuba); instrumentos de corda (violão, viola caipira, violino, violoncelo e viola); percussão, acordeon, canto coral 60+, coral infantil, coral jovem e coral comunidade; bem como introdução à teoria musical e musicalização para crianças.

“Reestruturamos todos os cursos ligados ao programa de formação artística e cultural da cidade, garantindo que a população se aproxime da linguagem musical. Serão 35 turmas, com um total de quase 600 vagas, garantindo aprendizados na área para pessoas de 7 a mais de 60 anos, demostrando que a Cultura em São Bernardo é para todos”, declarou o prefeito Marcelo Lima.

INSCRIÇÕES – As inscrições para os cursos livres de música podem ser realizadas pelo próprio interessado, maior de idade e, no caso de menor de idade, por um responsável (pai, mãe ou tutor) até esta quarta-feira (26/3) por meio do site: https://www.saobernardo.sp.gov.br/web/cultura/cursos-de-musica-2025 ou, então, presencialmente no complexo do Teatro Martins Pena (Praça Marquês de Alegrette, 44, Vila Gonçalves), das 10h às 21h.

Em caso de número de interessados superior à quantidade de vagas oferecidas, será realizada uma lista de espera. Caso haja desistência de alunos, os inscritos na lista de espera serão chamados por ordem de inscrição. Cada interessado poderá se inscrever em apenas um curso de instrumento, um curso de matéria teórica (teoria/ musicalização) e um curso de canto coral, devendo preencher um formulário para cada inscrição.

“Tosos os cursos foram pensados para quem quer aprender a tocar algum dos instrumentos desde a sua iniciação. As aulas têm início em 31 de março e término em 9 de julho de 2025. Estamos preparando um grande evento de finalização dos cursos, que vamos envolver todas as famílias e toda a comunidade”, garantiu Samara Dinis, secretária municipal de Cultura.