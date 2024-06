Central Plaza Shopping terá “Shows Dançantes” para celebrar o período junino

Com as festividades juninas acontecendo, o período traz a alegria contagiante e a vontade de dançar ao som de uma boa música raiz. Para celebrar essa época do ano, o Central Plaza Shopping, maior centro de compras e entretenimento da Vila Prudente, apresenta os Shows Dançantes, que prometem agitar o público. As apresentações ocorrem nos dias 21, 22, 28, 29 de junho e 06 de julho, sempre das 19h30 às 21h, na Praça Musical, ao lado da Praça de Alimentação.

Com uma programação recheada de ritmos para dançar, os Shows Dançantes são a oportunidade perfeita para quem adora um bom arrasta-pé. Qualquer pessoa poderá participar de maneira gratuita, e o melhor, quem se jogar na pista com seu par, pode ganhar um par de ingressos de cinema!

Concurso. Durante cada noite, será realizado um pequeno concurso de dança, em que o público presente irá eleger os três melhores casais dançarinos. Os vencedores, ganharão ingressos para o cinema e vouchers de estacionamento, garantindo uma noite completa de diversão.

Não vai ficar de fora dessa, né!? Diversão e prêmios no Central Plaza, Tá em Casa!

Cronograma musical:

21/06: Forró com Neide Nazaré

22/06: Samba com Natália Nagê

28/06: Forró com Zelopin Amarelo

29/06: Sertanejo com Érica Pinna – Tributo à Marília Mendonça

06/07: Sertanejo com Alex e Mancini

Serviço:

Shows Dançantes – Central Plaza Shopping

Endereço: Av. Dr. Francisco Mesquita, 1000 – Vila Prudente.

Local: Praça Musical, ao lado da Praça de Alimentação

Datas: 21, 22, 28, 29 de junho e 06 de julho

Horários: Das 19h30 às 21h