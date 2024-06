Central Plaza Shopping recebe Encontro de Carros Antigos

Os apaixonados por carros antigos têm um compromisso marcado na zona leste de São Paulo! O Central Plaza Shopping, maior centro de compras e entretenimento da região da Vila Prudente, recebe “Encontro de Carros Antigos”, organizada pelo Automóvel Clube do Grande ABC. O evento ocorrerá de maneira recorrente em todo 2º sábado de cada mês até novembro.

Com entrada gratuita e em espaço coberto, a ação acontece no dia 08 de junho, das 10h às 16h, com a exibição de automóveis clássicos no piso térreo (acesso 1) do Shopping. O colecionador que trouxer seu carro antigo pode fazer a doação de 2kg de alimentos não perecíveis para acessar o salão de exposição (entrada Rua Vemag, portão individual).

A ação tem o objetivo de reunir as gerações de apaixonados por carros antigos com fabricação até 1994, desde adultos a crianças, destacando as particularidades de cada automóvel exposto e arrecadar mantimentos beneficiando instituições carentes.

Confira a agenda completa do “Encontro de Carros Antigos”:

08 de junho

13 de julho

10 de agosto

07 de setembro

12 de outubro

09 de novembro