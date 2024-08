Central Plaza Shopping realiza a 6ª edição da Corridinha

O Central Plaza Shopping, maior centro de compras e entretenimento da Vila Prudente, promove a 6ª edição da Corridinha Central Plaza, evento esportivo e recreativo destinado a crianças de 04 a 12 anos. Com o objetivo de incentivar a prática de esporte de forma lúdica e trazer uma manhã divertida para toda a família, a Corridinha acontecerá no dia 21 de setembro de 2024, no estacionamento descoberto do shopping.

As inscrições estão abertas e poderão ser realizadas por meio do site www.corridinhacentralplaza.com.br, pelo valor de R$ 60, até o dia 16 de setembro de 2024 ou até atingirem o limite de 550 vagas disponíveis.

O evento contará com diversas baterias de corrida, divididas de acordo com a idade das crianças e com variados percursos de 50 a 300 metros. As categorias serão distribuídas da seguinte forma: 4 anos; 5 e 6 anos; 7 e 8 anos; 9 e 10 anos; 11 e 12 anos, iniciando da menor idade para a maior.

Kit/Divulgação

A entrega dos kits de corrida para os atletas mirins acontecerá no dia 21 de setembro, a partir das 9h, contendo camiseta, gym bag, garrafinha de água, ioiô, número de inscrição e ainda na dispersão, cada criança receberá água, suco, frutas e sorvete para hidratar e nutrir e uma medalha de participação.

É importante destacar que a Corridinha Central Plaza não é um evento classificatório, mas sim um momento de incentivo ao esporte, bem-estar e lazer para as crianças. Além das baterias de corrida, há brincadeiras disponíveis para entreter os pequenos como basquete, arco e flecha, brinquedões, cama elástica e muito mais.

“Com essa iniciativa, o Central Plaza Shopping zela por proporcionar momentos de lazer e diversão para toda a família, incentivando uma vida saudável e a prática de atividades físicas desde a infância”, diz Carlos Simões, superintendente do shopping.

As fotos do evento serão disponibilizadas gratuitamente no site da Corridinha, 48 horas após o evento. Para conferir ou obter mais informações sobre o evento, acesse corridinhacentralplaza.com.br ou centralplazashopping.com.br.

Queremos ver seu pequeno atleta cruzando a linha de chegada no seu Grande Vizinho! Diversão, esporte e lazer no Central Plaza, Tá em Casa!

Programação prevista:

09h00 – Abertura do evento e início da entrega de kits;

10h00 – Largada das baterias: nascidos em 2020;

10h30 – Largada das baterias: nascidos em 2018/19;

11h00 – Largada das baterias: nascidos em 2016/17;

11h30 – Largada das baterias: nascidos em 2014/15;

12h00 – Largada das baterias: nascidos em 2012/13;

12h30 a 13h30 – Encerramento oficial.

Serviço:

6ª Corridinha Central Plaza – Central Plaza Shopping

Endereço: Av. Dr. Francisco Mesquita, 1000 – Vila Prudente.

Local: Estacionamento descoberto.

Data: 21 de setembro.

Horário: A partir das 9h.

Valor: R$ 60

Nº vagas: 550