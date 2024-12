Central Plaza Shopping promove arrecadação de doações para o Natal no Espaço SOUlidário

Para levar um pouco mais de alento, conforto e lazer às comunidades carentes da região, o Central Plaza Shopping, maior centro de compras e entretenimento da Vila Prudente e reconhecido como o Seu Grande Vizinho, está promovendo a campanha de arrecadação de brinquedos novos ou usados em bom estado e alimentos não perecíveis (exceto sal), no Espaço SOUlidário, até o dia 15 de dezembro.

A ação ocorre em parceria com a Colmeia Social, uma organização sem fins lucrativos que atua em prol da assistência social, educacional, cultural e da saúde de crianças, adolescentes e idosos, que visa beneficiar pessoas em situação de vulnerabilidade social e fará a distribuição dos itens doados às famílias da Vila Prudente até o Natal.

“O Natal simboliza a fé, família, amor, união e olhar ao próximo, por isso, é um ótimo momento para realizar uma boa ação. Dessa forma, queremos contribuir, estimulando com que nossos vizinhos ajudem algumas famílias a terem um fim de ano mais especial”, complementa Carlos Simões, Superintendente do Central Plaza Shopping.

O ponto de arrecadação das doações está situado no corredor principal do shopping, no Espaço SOUlidário. Todos os itens doados deverão estar limpos, inteiros e em bom estado para um aproveitamento verdadeiro e para contribuirmos com um Natal mais farto e feliz das famílias em situação de vulnerabilidade.

Faça sua doação no Seu Grande Vizinho e faça parte do Feliz Natal de alguém.

Serviço:

Central Plaza Shopping – Natal SOUlidário

Endereço: Av. Dr. Francisco Mesquita, 1000 – Vila Prudente

Local: Corredor principal, Espaço SOUlidário

Datas: Até 15 de dezembro

Horários: De acordo com o horário de funcionamento do shopping