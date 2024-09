Central Plaza Shopping promove ações para comemorar seus 25 anos de operação

25 anos do Central Plaza Shopping. O maior centro de compras e entretenimento da Vila Prudente faz aniversário em setembro e comemora promovendo uma série de ações que envolvem todos àqueles que fizeram e fazem parte desta história: clientes, lojistas, colaboradores e fornecedores.

Exposição Conta Aí

Um dos projetos é a Exposição Conta Aí. O Central Plaza Shopping reuniu 25 histórias de pessoas ou famílias, que contam passagens e momentos importantes de conexão com o centro comercial. São jornadas umas mais emocionantes do que as outras: clientes que viraram empreendedores como lojistas; casais que se conheceram no Shopping; sortudos que ganharam prêmios; jovens que cresceram se divertindo nas atrações de lazer; e colaboradores que ajudaram a construir desde os primeiros tijolos, entre tantas outras histórias narradas.

Além da exposição fotográfica, que fica no mall até 13 de outubro, algumas destas histórias estão sendo veiculadas em pílulas de vídeos nas redes sociais do Shopping: @centralplazashop no Instagram e @CentralPlazaShoppingOficial no Youtube.

Cenário instagramável

Outra ativação no mall é a instalação de um cenário para fotos, localizado no corredor principal e que ficará disponível até o fim de setembro. Neste espaço, os clientes podem fazer a leitura de um manifesto chamado “Eu amo Central Plaza”.

Boas Compras

A comemoração dos 25 anos do Central Plaza Shopping terá benefícios para os clientes, como o super brinde que faz parte da campanha promocional.

Sob o slogan “Se nossa história fosse um filme, você seria a melhor parte”, todos os clientes que comprarem, nas lojas participantes da promoção, somando R$ 350,00 ganharão um kit pipoqueira, composto por 1 bandeja MDF, 1 balde de pipocas e 2 copos. A promoção valerá entre os dias 20 a 29 de setembro, ou enquanto durarem os estoques.

“Estamos muito contentes em alcançar a marca de 25 anos de trajetória. Por meio destas campanhas e ações, pretendemos valorizar e presentear os nossos clientes, que são os principais pilares para que sigamos melhorando nossas operações e buscando atrações de qualidade para todo o público”, afirma Carlos Simões, Superintendente do Central Plaza Shopping.

Serviço:

Central Plaza Shopping

Endereço: Av. Dr. Francisco Mesquita, 1000 – Vila Prudente