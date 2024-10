Central Plaza Shopping apresenta Campanha do Outubro Rosa e apoio a Cabelegria

Tradicional no calendário nacional, o Outubro Rosa, importante campanha anual que preza pela conscientização sobre a prevenção do câncer de mama, volta novamente a ganhar destaque. Engajada nesta importante causa, o Central Plaza Shopping, maior centro de compras e entretenimento da Vila Prudente, promove ações para conscientizar o público sobre a importância do autoexame e do apoio às pessoas em tratamento.

A partir do dia 05 de outubro, a fachada externa do shopping será iluminada de rosa, simbolizando o compromisso com a campanha. No Corredor Principal, os visitantes encontrarão um cenário instagramável e um ponto de coleta de doações de lenços, que serão pendurados em cabides. Os lenços doados serão entregues no Espaço Família (Praça de Eventos) e poderão ser trocados por 1 pin com símbolo da campanha até 31 de outubro.

No dia 19 de outubro, o shopping realizará a “Ação Cabelegria”, com cabeleireiros voluntários disponíveis oferecendo cortes de cabelo para quem desejar doar seus fios. E para pessoas que estiverem em tratamento, a entrega de perucas será realizada mediante apresentação de documentação.

Ao final da campanha, todas as doações de lenços serão entregues a ONG Cabelegria, em prol da autoestima das pessoas com câncer.

Segundo dados do Instituto Nacional do Câncer (INCA), foram estimados 73.610 casos novos no Brasil para o triênio 2023-2025, representando uma taxa de incidência de 66,54 casos a cada 100 mil mulheres, sendo sua maior taxa concentrada na região Sudeste, com uma incidência de 84,46 por 100 mil mulheres.

Por isso, campanhas como o Outubro Rosa, que informam e incentivam o diagnóstico precoce são fundamentais, pois se descoberto em fase inicial, as chances de cura do câncer de mama podem chegar a 100%.

“O Central Plaza Shopping valoriza e apoia iniciativas sociais que conscientizam a população e nossos visitantes sobre temas relevantes para a sociedade. O Outubro Rosa reforça nosso comprometimento em abrir espaços para projetos de apoio ao próximo”, ressalta Carlos Simões, Superintendente do Central Plaza Shopping.

Prevenção é um ato de amor. Realize o autoexame e ao menor sinal de suspeita, procure um médico. A prevenção está em suas mãos!

Serviço:

Central Plaza Shopping – Campanha Outubro Rosa

Endereço: Av. Dr. Francisco Mesquita, 1000 – Vila Prudente

Local: Corredor principal

Data: 05 a 31 de outubro