Central Plaza Shopping anuncia o Burning Fest

O festival gastronômico mais saboroso do Brasil está chegando à Zona Leste! Entre os dias 11 e 14 de julho, o Central Plaza Shopping, maior centro de compras e entretenimento da Vila Prudente, apresenta o Burning Fest. Com entrada gratuita, o evento acontece das 17h às 22h, no dia 11, e das 12h às 22h, nos dias 12, 13 e 14, trazendo as melhores carnes para os amantes de um bom churrasco.

Com uma incrível variedade de proteínas e cortes, preparada por chefs na maior batalha de assadores, o evento traz diversas opções gastronômicas como torresmo de rolo, pernil, búfalo, cordeiro, wagyu, picanha, costela fogo de chão e burgers na Parrilla Argentina. Além das proteínas, outros food trucks com crepes, churros, sorvetes e uma seleção premiada de chopps e cervejas artesanais estarão disponíveis durante os quatro dias de evento. Alguns expositores de souvenirs também participam, os consumidores poderão encontrar óculos de sol, camisetas de rock daquela banda favorita, caricaturas e um estúdio de tatuagem para registrar esse dia na pele.

Para animar o dia, o Burning Fest traz um super line up atrativo para quem curte um bom e velho rock n’ roll, com oito shows gratuitos para curtir durante os dias de festival acompanhado das delícias gastronômicas. O evento é pet friendly, para quem quiser curtir o passeio com a família, aproveitando toda a estrutura do festival e ainda um amplo estacionamento com duas horas gratuitas.

Agenda de shows. A programação tem início no dia 11, a banda Let There Be Rock anima o festival com cover do AC/DC, a partir das 20h. No dia 12, a banda Danger Kiss dá as caras com os clássicos do Kiss, às 20h. Já no dia 13, aproveitando o Dia Mundial do Rock, às 13h30, a banda Woody e os Selvagens canta os hits do Titãs e Paralamas do Sucesso, às 17h30 a banda Immundus agita o palco com os sucessos do Raimundos e para fechar o dia, a banda Deep Illusions marca presença com cover do Guns N’ Roses. No último dia de evento, às 13h30, a banda Confisco se apresenta com as clássicas do Charlie Brown Jr., às 17h30 chega a banda Purple Brazil Tributo, com os sucessos do Deep Purple e Whitesnake e para fechar o festival, a banda Hey God traz os hits do Bon Jovi.

Não deixe de aproveitar essa programação incrível e gratuita no Seu Grande Vizinho.

Programação musical

Quinta, 11 de julho

20h – AC/DC Cover – Let There Be Rock

Sexta, 12 de julho

20h – Kiss Cover – Danger Kiss

Sábado, 13 de julho

13h30 – Titãs e Paralamas do Sucesso Cover – Woody e os Selvagens

17h – Raimundos Cover – Immundus

20h – Guns N’ Roses Cover – Deep Illusions

Domingo, 14 de julho

13h30 – Charlie Brown Jr. Cover – Confisco

17h – Deep Purple e Whitesnake Cover – Purple Brazil Tributo

20h – Bon Jovi Cover – Hey God

Serviço:

Central Plaza Shopping – Burning Fest

Endereço: Av. Dr. Francisco Mesquita, 1000 – Vila Prudente

Local: Estacionamento descoberto

Datas: 11 a 14 de julho

Horários: Dia 11, das 17h às 22h e dias 12, 13 e 14 das 12h às 22h

Entrada gratuita

Estacionamento gratuito por 2 horas (após, pagamento de horas corridas)